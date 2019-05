Ambiente | Osservatorio Indipendente | “Situazione di grave pericolo per l’acquifero del

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) Questa mattina, presso la sala Caduti di Nassirya a Palazzo Madama del Senato, l’sull’Acqua del Gran Sasso, promosso dalle Associazioni WWF, Leg, Mountain Wilderness, ARCI, ProNatura, Cittadinanzattiva, Guardie Ambientali d’Italia – GADIT, FIAB, CAI e Italia Nostra, ha tenuto una conferenza stampa per illustrare la “situazione diperdel Gran Sasso in Abruzzo che rifornisce d’acqua circa 700.000 cittadini delle province di L’Aquila, Teramo e Pescara“., si spiega in una nota, “è reso insicuro dalle due gallerie autostradali dell’A24 Roma-Teramo (oltre 10 km ciascuna), attualmente gestita dalla Strada dei Parchi SpA, e dai Laboratori sotterranei dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che sono stati realizzati sotto il Gran Sasso dal 1969 al 1987, a diretto contatto con la falda. Nel corso ...

