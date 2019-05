Almanacco del 13-05-2019 ore 07 | 30

Almanacco del 11-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno non ci crederai ma finisce in una settimana ma davvero davvero Si è sabato 11 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda il Beato Nicola l’Eremita è Santa eustella Dai stella e dalle eremita parliamo di Stella un nome augurare attestato per il suo richiamo agli altri del firmamento in tutto l’occidente La sua diffusione negli ambienti cristiani deriva Tuttavia del culto alla Madonna ...

Almanacco del 10-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è venerdì 10 maggio Buongiorno dalla redazione Buongiorno Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la Beata Beatrice prima vespe i santi Alfio Filadelfo Cirino e compagni Martiri ne parliamo di Alfio il fai origine del personale latino alpheus derivante a sua volta dal termine Greco al Foss bianco estremamente diffuso in tutto il Meridione Specialmente in Sicilia Grazie all’accesso culto per Sant’Alfio è ...

Almanacco del 09-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è giovedì 9 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San pacomio Abate e San Cristoforo Martire Cristoforo deriva dal greco christophorus Che significa colui che reca Cristo in se è un nome praticamente mistico dei primi cristiani diffusi poi rapidamente in tutta Europa cambiato idea in modo di agire senza fermarsi a riflettere da solamente una pentola in cui vogliono sempre nuove iniziative e ...

Almanacco del 08-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno siamo a mercoledì 8 maggio Buongiorno da Francesca Buongiorno dal giro di boa vero Oggi la chiesa ricorda San Vittore patrono di Varese San Bonifacio IV papà in latino bonifazio Suvero fortunato si attesta come personale sin dal IV secolo della nostra era il diminutivo Fazio come discreta diffusione Tra le popolazioni cristiane Anche se oggi pressoché scomparso la sua spiritualità è molto sviluppata la sua Fede ...

Almanacco del 07-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno martedì 7 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Benedetto Secondo papà e la beata Gisella un nome Germanico esclusivamente femminile che deriva direttamente da Gisele freccia ed è stato in Francia partire dall’ottavo se nonostante la rarità di Santi omonimi si è diffuso in tutta Europa grazie alle molte sovrani così chiamate è un tipo che sta a far seminare perché bella curata ...

Almanacco del 06-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno lunedì 6 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Remigio di Lincoln e i santi Mariano e Giacomo Martiri noi vi parliamo di Mariano dal latino Maria non sia le origini erano aggettivo riferito al gentilizio Mario su un cognome di fuso siccome personali sono in epoca imperiale derivato da un antico termine Etrusco di ignoto significato si attesta in ambienti cristiani grazie al culto per la ...

Almanacco del 04-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è sabato 4 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Ciriaco patrono di Ancona e i santi Silvano vescovo di Garda e compagni Martiri parliamo proprio di Silvano Forse è il nome più diffuso nel mondo latino attribuito una mitica di proposte boschi in latino Silver degli armenti troppo presto in uso anche per i cristiani nonostante la fortissima Valenza paga ma è ancora oggi mediamente ...

Almanacco del 03-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è venerdì 3 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giovenale vescovo di Narni e Santa Viola il nome Viola che compare come personale solo a partire dall’età medievale beve la sua fortuna la sua vita del fiore omonimo che ne decretò la diffusione e realista accetta qualsiasi tipo di sfida per migliorarsi per volta si Permette il lusso di volare con la fantasia e immagina di essere un ...

Almanacco del 02-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno giovedì 2 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda sant’atanasio vescovo e dottore e le sante Zoe e compagni 9:00 mi piace questo nome risale al Greco Zoe significante vita in questa forma ha passato indisturbato oltre duemila anni di ininterrotto negli ambienti giudaico-cristiane venne usato come corrispettivo dell’ebraico Eva dal medesimo significato ha un aspetto delicato che ...

Almanacco del 01-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno nuovo mese Buona giornata mercoledì Primo Maggio Buongiorno da Francesco Vitale Ben ritrovati Oggi la chiesa ricorda San Giuseppe Lavoratore ma Ricordiamo anche San Geremia profeta e ne parliamo di Geremia dall’ebraico yermiyahu utilizzato in jeremias Che significa dio libera di Ceppi è il nome del secondo dei grandi profeti di Israele Geremia morto nel 580 avanti Cristo o strettamente attestato in tutta la ...

Almanacco del 30-04-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è martedì 30 Aprile Buongiorno lezione Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Pio Quinto papà è Santa Sofia vergine e Martire Sofia deriva direttamente dal termine Greco Sofia saggezza che indicava anche divinità preposta questa dote chiamata. Sofia Sofia conobbe sempre una discreta diffusione anche nel mondo latino calma in silenzio riesci a prendere in mano le situazioni che ti interessano ...

Almanacco del 29-04-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno inizia una nuova settimana un nuovo giorno inizia anche lui di Buongiorno da Francesco Vitale Oggi è il 29 aprile la chiesa ricorda Santa Caterina da Siena Patrona d’Italia dal bizantino ai Catherine Catherine è un composto derivato da ekatos fai tante aperitivo sia di Apollo che cade Dea degli Inferi altri leggono invece il greco catros puro per quale prese forma Caterina diffusosi rapidamente in tutti gli ...

Almanacco del 27-04-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno sabato 27 aprile Buongiorno e ben ritrovati all’ascolto e oggi è la chiesa ricorda Santa Zita vergine e il Beato Adelmo di Le Mans ora da Adelmo chiederete Come si fa andare a parlare di Adele Ebbene sì si può parlare di Adele che la forma abbreviata di Adelaide peggio mi sento stessa radice di Ada ancora più ragazzi che viaggio questa mattina ovvero il suffisso Germanico Atala nobiltà accompagnato da una ...

Almanacco del 26-04-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è venerdì 26 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa di San Marcellino papà è la beata bianca di Long Champ noi proprio di Bianca andiamo a parlare un nome diffuso in epoca medievale tra la sua origine dal tedesco Blanc bianco non chiede il personaggio longobardo blancio dato dato per consuetudine i bimbi Nati con la pelle diafana è proprio forte impulsiva seriamente coinvolta dalla società in cui ...