Alluvione in Emilia-Romagna | allerta rossa da Parma a Rimini per il passaggio delle piene

(Di lunedì 13 maggio 2019) Prosegue l’ondata di maltempo in, dove è stata interrotta la ferrovia-Bologna, nel tratto tra Faenza e Cesena, a fini precauzionali a causa della chiusura del ponte della ferrovia sul fiume Savio, e dove si registrano alcune interruzioni sulle strade provinciali in Appennino per smottamenti e frane. In particolare, in provincia di Forlì-Cesena, a Mercato Saraceno ci sono 15 persone rimaste isolate per la chiusura della strada Monte Sorbo Cà di Pisino, 3 a Bagno die 2 nuclei familiari a Modigliana. Una nuovaper criticità idraulica fino alla mezzanotte di domani è stata emanata dall’Agenzia di Protezione civile regionale in base alle previsioni meteo di Arpae, nella pianura daa Ferrara e in. Grande la mobilitazione del volontariato di Protezione civile che, fin da subito, si è prodigato per la sicurezza e la vigilanza del ...

