Alluvione 2011 | i familiari delle vittime | «Pronti a fare causa contro il Comune»

Alluvione di Genova 2011 - Cassazione : "Sindaco Vincenzi colpevole ma la pena va ridotta" : Per l'ex sindaco del capoluogo ligure, Marta Vincenzi, si allontana il rischio di andare in carcere. Furono sei le vittime del fiume di fango

Alluvione a Genova del 2011 - Cassazione : "Rideterminare tutte le pene" : Alluvione a Genova del 2011, Cassazione: "Rideterminare tutte le pene" Ci sarà un processo d'appello bis che ha come principale imputata l'ex sindaca Marta Vincenzi, insieme ad altre cinque persone. Confermata la responsabilità per omicidio colposo in relazione alle sei vittime. Ma è venuta meno un'accusa di ...

