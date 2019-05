Allerta Meteo Toscana | ancora due giorni di pioggia | vento e mareggiate

Maltempo - in Emilia Romagna esonda il fiume Savio - Allerta Meteo in centro Italia : Roma - Il Maltempo che si sta abbattendo in queste ore sull'Emilia Romagna ha causato l'esondazione del fiume Savio in provincia di Forlì-Cesena. "Squadre fluviali #vigilidelfuoco al lavoro, recuperate due persone, un disabile con la badante, bloccate nella propria abitazione", scrivono in un tweet i vigili del fuoco. Dalle 7.50 la circolazione ferroviaria fra Forlì e Cesena (linea Bologna – Rimini) è ...

Allerta Meteo Toscana : ancora tempo perturbato con pioggia e vento forte : La Sala Operativa della Protezione civile regionale ha esteso ieri l’Allerta Meteo codice giallo per vento a quasi tutta la Toscana: l’avviso è valido fino alla mezzanotte di oggi. Emesso codice giallo anche per pioggia sulle zone settentrionali appenniniche fino alla mezzanotte. Un’area di bassa pressione sull’Italia centrale è associata a forti venti di Grecale e precipitazioni sparse, in particolare sulle aree ...

Maltempo Marche : Allerta Meteo arancione per piogge e vento forte - criticità nel centro-nord : Nelle Marche è in vigore un’allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile: tutta la regione è bersagliata da pioggia, vento forte e mareggiate. Si segnalano criticità soprattutto nel centro-nord e nelle zone appenniniche interne. In provincia di Ancona è attivo da ieri il COC della protezione civile: l’amministrazione comunale ha invitato i cittadini alla massima prudenza dei sottopassi e nei pressi dei torrenti, mentre ...

Maltempo Modena : Allerta Meteo - disposta la chiusura di due ponti : Le piogge persistenti hanno provocato l’innalzamento del livello dei fiumi e dei corsi d’acqua del modenese e per questo motivo, in via precauzionale, nella serata di ieri sono stati chiusi Ponte Alto a Modena e il ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera, entrambi sul fiume Secchia. E’ stata chiusa alla circolazione via Gherbella, nel tratto compreso tra via Baccelliera e stradello San Lorenzo, il cui percorso ...

Quando torna il caldo? Anche domani sarà un lunedì di Allerta meteo : Come spiega la protezione civile infatti per domani lunedì 13 maggio è prevista allerta arancione su Emilia-Romagna e Marche...

Meteo - Allerta Italia. «Sbalzi anomali - questo freddo conferma il surriscaldamento» : Meteo, è una strana primavera con episodi anomali rispetto al passato. Lo dimostra la neve a quote basse, come gli episodi estremi di grandinate che hanno portato alla sospensione del traffico...

Meteo Arezzo : domani Allerta per vento forte : allerta Meteo in provincia di Arezzo: è stato emesso un avviso codice giallo per venti con raffiche di burrasca fino a 70-80 km/h, valido per l’intera giornata di domani, lunedì 13 maggio. I crinali orientali risulteranno maggiormente esposti. L'articolo Meteo Arezzo: domani allerta per vento forte sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Protezione Civile : forte maltempo domani al centro-sud : Il vortice depressionario attualmente presente sull'Italia persisterà anche nella giornata di domani, apportando condizioni di marcata instabilità su molte regioni, in particolar modo al...

Maltempo Firenze : domani Allerta Meteo per vento forte : allerta meteo anche domani a Firenze: il bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale ha previsto un codice giallo per rischio vento forte. L’allerta riguarda, oltre Firenze, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L’allerta terminerà alla mezzanotte di martedì, 14 ...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per vento e pioggia : La Sala Operativa della Protezione civile regionale, in considerazione delle condizioni di tempo instabile che continueranno ad interessare la regione, ha esteso il codice giallo per vento a quasi tutta la Toscana, con validità fino alla mezzanotte di lunedì. Emesso codice giallo per pioggia sulle zone settentrionali appenniniche, valido dalle 18 di oggi, domenica, fino alla mezzanotte del 13 maggio. L'articolo Allerta Meteo Toscana: codice ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità prorogata fino a domani : “Persiste la permanenza di un minimo depressionario sull’Italia con precipitazioni intense che interesseranno gran parte del territorio regionale in particolare saranno più intense sulle macroaree A, B, E, C. I fenomeni saranno anche a carattere temporalesco. Ventilazione ancora sostenuta sul crinale appenninico, sulla costa e sulla Romagna (macroaree G1, E1, C1, A1, A2, B1, B2, D2). Mare molto mosso, agitato al largo“: la ...

Allerta Meteo Liguria : venti di burrasca fino a domani : Il Centro Meteo Arpal della Liguria ha prolungato dalla mezzanotte di oggi fino a domani l’avviso per vento di burrasca forte settentrionale diramato ieri. Nelle ultime ore, spiega Arpal in una nota, gli anemometri della rete Omirl hanno registrato raffiche significative fino a 144 km/h alle 11.00 a Casoni di Suvero (La Spezia), 131.0 km/h alle 6.20 a Monte Pennello (Genova), 120 km/h alle 11.00 al Lago di Giacopiane (Genova), 99.7 km/h ...

Meteo - irruzione Artica innesca violento ciclone sull’Italia nel giorno della Festa della Mamma : torna l’inverno e scatta l’Allerta alluvione [MAPPE] : L’Allerta Meteo per il maltempo che sta colpendo l’Italia in questa Domenica 12 Maggio in cui celebriamo la Festa della Mamma è sempre più preoccupante: forti piogge e temporali stanno colpendo tutto il Paese, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia tirrenica, con locali nubifragi e temperature in picchiata. Quest’ondata di maltempo è provocata da un profondo ciclone innescato dall’arrivo dell’ennesima irruzione ...

Meteo - domenica di forte maltempo sull’Italia : Allerta arancione nelle Marche e in Emilia : Attesi oggi venti forti e temporali. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione in Emilia-Romagna e Marche. allerta gialla su Veneto, Toscana meridionale, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabra e Sicilia. La forte ondata di maltempo, ieri, è costata la vita a due persone in Lombardia.Continua a leggere