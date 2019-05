Allerta maltempo in Emilia Romagna | esondato il fiume Savio

ilgiornale

(Di lunedì 13 maggio 2019) Francesca Iannotta Il, in provincia di Forlì-Cesena, èquesta mattina a causa delIl, in provincia di Forlì-Cesena, èquesta mattina intorno alle 9:30. A confermare la notizia nella mattinata sono stati i vigili del fuoco in una nota diffusa su Twitter. Al momento sono in corso controlli delle squadre fluviali ed elicotteri dei pompieri per prestare soccorso ad eventuali persone bloccate nelle proprie abitazioni. Sono state già soccorse in queste ore alcuni residenti che si trovavano in difficoltà, tra le quali una disabile e la sua badante. Dalle 7.50 di questa mattina è stata interrotta la linea ferroviaria Bologna-Rimini tra Cesena e Forlì a causa del. La misura è stata presa in modo precauzionale in seguito alla piena delche sta lambendo i binari che corrono su un ponte, quasi completamente sommerso ...

