Allaccio abusivo - ora l’elemosiniere del Papa rischia di essere indagato per furto di energia : l’elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, potrebbe presto essere indagato per furto di energia. Areti, la società di Acea che gestisce la rete di distribuzione elettrica di Roma, ha infatti presentato un esposto contro ignoti per l’Allaccio abusivo nello stabile di Spin Time che ieri ha riportato la corrente a 420 persone che abitano ...