Alla Domenica In di Mara Venier basta Mara Venier | ecco perché

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) “In è morta“. Un anno fa questa frase veniva pronunciata con insistenza nei corridoi di Viale Mazzini e spopolava su giornali e siti tv dopo il flop delle sorelle Parodi. “In è risorta“. Ora ripetono tutti all’unisono non consapevoli che era il modo in cui volevano farla a non funzionare. “poco che ce vo’“, per dirlaGiobbe Covatta., a volte, è più semplice di quando si possa immaginare, concedendo al pubblico quello che desidera: la leggerezza. Un successo che è sinonimo di, la signora dellaha preso il programma sulle spalle e lo ha trascinato nella sua direzione. Un percorso ad ostacoli che ha affrontato giocando l’all in: ha aperto la sua rubrica personale per sopperire ai limiti del budget, ha trasformato i problemi tecnici in gag con gli ospiti., diciamolo, la ...

AntoVitiello : Spostare alle 20.30 la gara contro il Frosinone di domenica 19 maggio, anziché alle 18. È la richiesta formale fatt… - Tommasolabate : Non ho amici a Manchester o a Parigi da prendere per il c..o o da cui essere preso per il c..o ogni domenica. Ne ho… - berlusconi : Grazie a tutti per la vicinanza e i tantissimi messaggi ricevuti. I dolori fisici non mi hanno mai fermato, ora pen… -