Alfa Romeo 75 festeggia 34 anni | ecco perché viene considerata l’ultima vera Alfa FOTO

(Di lunedì 13 maggio 2019) La 75 poteva contare sulla trazione posteriore e su uno schema di sospensioni inarrivabile per la concorrenza L’11 maggio 1985, esattamente 34fa, debuttava la mitica75,e ultima berlina a trazione posteriore della Casa del Biscione prima della recente Giulia. LA 75, prodotta fino al 1993, è stata anchevettura esportata anche in Nord America – dove veniva chiamataMilano – prima del suo grande ritorno avvenuto pochifa. La vettura fu battezzata con questo nomecelebrava i 75del marchio, inoltre il suo debutto arrivò in un momento finanziario particolarmente difficile perche in quel periodo era di proprietà dell’IRI, quindi dello stato. Per contenere i costi di produzione, la 75 sfruttava il telaio e molti parti meccaniche della precedente Giulietta, ma grazie la bontà del ...

