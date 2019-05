Al Salone del Libro - nell’anno delle polemiche su CasaPound nuovo record di presenze : La 32esima edizione del Salone del Libro di Torino ha superato le polemiche e ha registrato un nuovo record, quello delle presenze. «I visitatori del Salone sono stati 148mila, 5mila in più dell’anno scorso. La punta massima è stata sabato, giornata dei record, quando sono entrate 15mila persone in meno di un’ora e mezza. Numeri da stadio» ha detto...

Salone del Libro - la Lega vuole cacciare il direttore Nicola Lagioia. Appendino : “Lui non si tocca” : La Lega vuole un Salone del Libro senza Nicola Lagioia. Dopo l’esclusione della casa editrice Altaforte, che è Legata a Casapound e ha dato alle stampe un Libro-intervista a Matteo Salvini, il capogruppo del Carroccio al Consiglio comunale di Torino Fabrizio Ricca ha chiesto le dimissioni dello scrittore barese dalla direzione editoriale della più importante fiera dell’editoria in Italia. Alla sua richiesta, formulata oggi ...

Salone del libro - Travaglio : “Dovevamo presentare libro sul Tav ma ci hanno detto che era troppo politico. Questo sulla Trattativa lo è ancora di più” : “Quest’anno al Salone avremmo dovuto presentare il nostro ultimo libro sulle ragioni del No al Tav, ma ci hanno detto che era troppo politico dato che siamo vicini alle elezioni, così abbiamo detto che avremmo presentato il libro sulla Trattativa tra stato e mafia, ma a me sembra più politico Questo”. Al Salone del libro di Torino, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio ha presentato ieri pomeriggio il libro “Padrini fondatori” ...

Vittorio Sgarbi smaschera la vergogna islamica al Salone del Libro : "Gli antifascisti che dicono?" : Dito puntato contro l'ipocrisia del Salone del Libro di Torino che ha censurato l'editore Altaforte. Ad accusare, ora, è Vittorio Sgarbi. Lo fa con un post su Facebook in cui, provocatorio, chiede: "Gli antifascisti della domenica su questo non hanno nulla da dire?". Il punto è che il Salone chiude

Salone del libro - foto D’Annunzio e Pound contro la “censura” : fotografie di Gabriele D'Annunzio e di altri celebri scrittori del Novecento accompagnate dalla didascalia "You'll never walk Salone". Cosi', nei padiglioni del Salone del libro di Torino, qualcuno ha deciso di protestare, oggi, contro l'esclusione di Altaforte dalla kermesse. Le immagini, non a caso, sono state affisse nello stand che avrebbe dovuto ospitare la casa editrice estromessa per le dichiarazioni filofasciste del fondatore. Accanto ...

Salone del libro - Tavaglio : “Salvini? Nullafacente - va sfidato su questo. Sbagliato attaccarlo sul fascismo - va preso in giro” : “Se Salvini ci tiene tanto a vincere le europee, deve sapere che poi probabilmente perderà le politiche. È successo con Berlusconi e con Renzi, speriamo che succeda anche con lui”. Al Salone del libro di Torino, il direttore de “Il Fatto Quotidiano”, Marco Travaglio attacca il ministro dell’interno Matteo Salvini che oggi ha definito le elezioni europee un “referendum tra la vita o la morte”. Il ministro dell’interno secondo Travaglio: “non sa ...

Salone libro Torino - lo stand SEM è il salotto di casa dell’editore : Al Salone Internazionale del libro di Torino, lo stand di SEM Società editrice milanese è stato realizzato con il salotto di casa dell'editore. Libri, lettori e scrittori si accomodano in un ambiente domestico, più caldo e accogliente del solito stand fieristico, che riproduce una casa dal vero.Continua a leggere

Salone del libro - Padellaro presenta “Il gesto di Almirante e Berlinguer” : “In politica è importante anche il silenzio” : “La parola è uno strumento fondamentale della politica, ma ha bisogno del gesto perché se no diventa un inganno”. Nel suo ultimo libro pubblicato da Paper First, “Il gesto di Almirante e Berlinguer”, il fondatore de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro racconta gli incontri segreti tra Giorgio Almirante ed Enrico Berlinguer negli anni del terorrismo. “Due uomini distanti politicamente, ma il loro obiettivo era il bene comune ovvero ...

Salone del libro - Padellaro : “Salvini non sgombera Casapound? O è complice dei fascisti o ha paura di loro” : “Il fascismo oggi è violenza: quando i mazzieri di Casapound prendono possesso con la violenza della piazza di Casal Bruciato e Tor Sapienza impedendo a una famiglia rom di entrare in casa, allora quello è fascismo”. l fondatore de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro ha presentato oggi al Salone del libro di Torino il suo ultimo libro “Il Gesto di Almirante e Berlinguer” edito da Paper First. Intervistato da Ettore Boffano, Padellaro ha ...

Salone del Libro - l’antifascismo per il consigliere Rai non ha senso. Il M5s ‘antifà’ cosa ne pensa? : Il fascismo non tornerà. Resterà il trastullo di qualche smandrappato che fa il saluto romano tra qualche torcia, a Predappio o alla rotatoria di piazzale Loreto. Il fascismo non tornerà. Lo dice il più grande storico vivente del fascismo, Emilio Gentile, in un Libro (Chi è fascista, Utet) che si spera non finisca strumentalizzato nella lotta nel fango del Salone del Libro che ha trasformato le fondamenta della democrazia e della Repubblica – il ...

Salone del libro - Francesca Totolo 'Censurata perchè parlo delle Ong' : "Cerco disperatamente un missionario impegnato in Africa per organizzare un dibattito (anche polemico) sul business della accoglienza", spiega ad Affaritaliani.it Francesca Totolo che...