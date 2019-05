A quanto pare non possiamo lasciare la vagina alle donne

Met Gala : ecco quanto costa partecipare all’evento più modaiolo : Hai un bel, bel gruzzolo da parte? The post Met Gala: ecco quanto costa partecipare all’evento più modaiolo appeared first on News Mtv Italia.

Left 4 Dead 3 - il trailer apparso online a quanto pare è un fake : Nella giornata di ieri su YouTube è apparso uno strano video che apparentemente sarebbe dovuto essere un trailer di Left 4 Dead 3. Il canale da cui è partito il video non aveva altri filmati oltre a questo ed il titolo indica una data, 11 giugno 2019.Molti fan della serie hanno subito pensato che questo trailer sarebbe stato mostrato all'E3 di quest'anno, il cui inizio è programmato proprio per l'11 giugno. Potrebbe quindi essere stato "rubato" ...

A quanto pare Shovel Knight è un gioco 3D : Il canale YouTube di Shesez ha una rubrica chiamata "Boundary Break" che svela i retroscena dello sviluppo di alcuni giochi. Questa volta la puntata si è incentrata su Shovel Knight.Secondo quanto svelato da Polygon, gli sviluppatori di Shovel Knight avrebbero dichiarato che il gioco non è un 2D vero e proprio. In realtà, il titolo di Yacht Club Games sarebbe stato sviluppato con un motore grafico 3D, poiché lo studio di sviluppo ai tempi non ...

Amici 18 - Loredana Bertè ancora contro Vincenzo : 'Parla quanto ti pare - non me ne frega un c**o' : Dopo essere stata accusata di bullismo da Ricky Martin la scorsa settimana, Loredana Bertè ci ricasca e si scaglia ancora contro Vincenzo. Nel serale di Amici 18 che abbiamo seguito su Leggo.it , la ...

Amici 18 - Loredana Bertè ancora contro Vincenzo : 'Parla quanto ti pare - non me ne frega un c**o' : Dopo essere stata la scorsa settimana, ci ricasca e si scaglia ancora contro Vincenzo. Nel serale di Amici 18 che abbiamo seguito su , la Bertè accusa il ballerino della squadra bianca di essere ...

A Troy Baker piacerebbe tornare a doppiare in Borderlands 3 ma a quanto pare il CEO di Gearbox non la pensa allo stesso modo : Troy Baker non ha nascosto la sua intenzione di voler tornare a doppiare Borderlands 3.In un'intervista ad OnlySP, durante l'evento Supanova Comic Con & Gaming, a Baker è stato chiesto dei commenti che aveva fatto la settimana prima riguardanti il nuovo gioco di Gearbox."Ho detto che mi piacerebbe molto tornare, ma per Gearbox a quanto pare non è così".Leggi altro...

A Troy Baker piacerebbe tornare a doppiare in Borderlands 3 - ma a quanto pare il CEO di Gearbox non vuole : Troy Baker non ha nascosto la sua intenzione di voler tornare a doppiare Borderlands 3.In un'intervista ad OnlySP, durante l'evento Supanova Comic Con & Gaming, a Baker è stato chiesto dei commenti che aveva fatto la settimana prima riguardanti il nuovo gioco di Gearbox."Ho detto che mi piacerebbe molto tornare, ma per Gearbox a quanto pare non è così".Leggi altro...

La Cina ha un po' di nostalgia maoista - a quanto pare : Un quotidiano cinese scrive che lo stato vuole mandare 10 milioni di ragazzi nelle aree rurali del paese per "diffondere la civiltà": a qualcuno sembra una nuova rivoluzione culturale

La Cina ha un po’ di nostalgia maoista - a quanto pare : Un manifesto raffigurante il presidente cinese Xi Jinping (foto: NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images) A partire da questa estate e fino al 2022, 10 milioni di giovani volontari cinesi passeranno l’estate nelle aree rurali del paese. La loro non sarà una vacanza: lo stato conta su questi ragazzi per “incrementare la capacità dei contadini, diffondere la civiltà e promuovere la scienza e la tecnologia”. È quanto si legge sul Global Times, un ...

A quanto pare Google Stadia monterà CPU di Intel : Durante la sua conferenza alla GDC, Google ha mostrato al mondo la sua Stadia, piattaforma pensata per il gaming in streaming. La grande G ha anche speso qualche parola sulle specifiche tecniche della nuova piattaforma, tuttavia senza nominare la CPU. Una serie di indizi portano a pensare che quest'ultima possa essere di Intel.Come riporta Extreme Tech, AMD ha confermato che la CPU non è stata prodotta da loro, se poi consideriamo la nota ...

quanto vale la pena aspettare il Samsung Galaxy S10 5G? Velocità di connessione impareggiabile : La settimana scorsa abbiamo riportato l'ufficialità del lancio commerciale del Samsung Galaxy S10 5G il prossimo 5 aprile, almeno nella madrepatria del produttore (ossia in Sud Corea). Per noi italiani e più in generale europei potrebbero essere necesarie ancora svariate settimane prima della distribuzione (anche mesi) vista la mancanza dell'adeguata copertura della rete ultra-veloce, per la quale i lavori sono in pieno svolgimento. Per chi ...

The Elder Scrolls VI : a quanto pare Bhetesda sta trattando con BookBreeze per la bega legale riguardo il marchio Redfall : Lo scorso mese vi abbiamo parlato della causa legale in corso tra ZeniMax Media e BookBreeze.com per il marchio Redfall (che dovrebbe fare da sottotitolo al nuovo The Elder Scrolls). Se non ricordate di cosa parliamo, dovete sapere che Redfall è il nome di una serie di libri a tema post-apocalittico scritti da Jay J. Falconer e pubblicati da BookBreeze.com, la causa è nata dal fatto che il pubblico potrebbe confondere il Redfall di Zenimax con ...

A quanto pare Valve non è molto felice del fatto che il client di Epic Games Store possa avere accesso ai dati di Steam : Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di come il client di Epic Games Store possa avere accesso ai dati degli utenti Steam ed (con il consenso dell'utente) importarne la lista amici. La risposta di Valve non si è fatta attendere, e a prima vista la compagnia non sembra molto felice della cosa.Come riporta PC Gamer, Doug Lombardi ha commentato la questione tramite un comunicato, dichiarando (tra le altre cose) che sono in corso indagini per ...