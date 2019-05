A Milano nasce la rehab per i dipendenti da sesso chimico

huffingtonpost

(Di lunedì 13 maggio 2019) Non è più solo per i trasgressivi, i frequentatori di dark room, saune e club particolari, feste in villa note in certi ambienti. Ora il chemsex, l’utilizzo di droghe per facilitare l’attività sessuale, ha fatto irruzione anche nella vita delle stabili coppie gay over 50. Un fenomeno già noto all’estero - soprattutto negli Usa e in Gran Bretagna dove si registrano i primi casi di overdose - ma che ora sta diventando di tendenza anche in Italia, soprattutto a.“Non sono più pochi quelli che non riescono a farese non usando sostanze stimolanti. Sono soprattutto Msm, maschi che fannocon maschi, ma non solo”, ha raccontato in un’intervista all’AdnKronos Alessandra Bianchi, psicologa e psicoterapeuta. Da 10 anni in forze ad Asa (Associazione solidarietà Aids) onlus, la dottoressa Bianchi ...

