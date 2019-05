A caccia dei “ricordi” lasciati dalle onde gravitazionali

Nunzia De Girolamo in Rai - crociata dei nullafacenti M5s : la insultano e vogliono cacciarla : "Nella Rai del cambiamento come si può immaginare di far condurre un qualsiasi programma a Nunzia De Girolamo? Questa ex deputata Berlusconiana, poi Alfaniana (nonché moglie dell’attuale deputato Pd, Francesco Boccia)?". Il Movimento 5 stelle, tramite Stefano Buffagni, sottosegretario pentastellato

Bagaglino - Pingitore : "Fummo cacciati dalla Rai dei professori. Da Berlusconi mai richieste - tranne una volta" : “Facevamo 14 milioni, ma in Rai arrivarono i professori e ci cacciarono”. Pier Francesco Pingitore ripercorre l’esperienza televisiva della compagnia del Bagaglino, che negli anni novanta raccoglieva ascolti da capogiro. Il cambio ai vertici nell'estate del 1993 ruppe tuttavia l’incantesimo, come ha raccontato a Stracult lo stesso regista. “A dirigere la Rai vennero illustri maestri. Come prima cosa volevano purificarla e il Bagaglino non ...

LIVE Jannik Sinner-Lehecka - Challenger Ostrava 2019 in DIRETTA : l’azzurrino a caccia dei quarti per scalare il ranking ATP : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP Challenger di Ostrava di tennis: il match tra l’italiano ed il ceco sarà il terzo a partire dalle ore 10.00. Sulla terra battuta boema l’azzurro tenterà di accedere ai quarti contro la wild card di casa. In caso di successo Jannik Sinner scalerebbe ulteriormente il ranking ATP e, dopo essersi ...

Il lavoro dei sogni : il cacciatore di colori (con viaggi pagati e ricco compenso) : Un lavoro così ha qualcosa di onirico, quasi fiabesco: l’azienda Behr Paint sta cercando un «Color Explorer», altrimenti detto «cacciatore di colori». Sappiamo che l’occhio umano può rilevare circa 10 milioni di diverse variazioni di colore, ma che alcuni sono più sensibili di altri nel percepire tinte e sfumature. E, allora, bene, se siete tra quelli che ben distinguete il giallo «flaxen» dal canarino e il blu «Tiffany» dal ceruleo, ...

Il lavoro dei sogni : il cacciatore di colori (con viaggio pagato e ricco compenso) : Un lavoro così ha qualcosa di onirico, quasi fiabesco: l’azienda Behr Paint sta cercando un «Color Explorer», altrimenti detto «cacciatore di colori». Sappiamo che l’occhio umano può rilevare circa 10 milioni di diverse variazioni di colore, ma che alcuni sono più sensibili di altri nel percepire tinte e sfumature. E, allora, bene, se siete tra quelli che ben distinguete il giallo «flaxen» dal canarino e il blu «Tiffany» dal ceruleo, ...

Il lavoro dei sogni : il cacciatore di colori (pagato 10mila dollari) : Un lavoro così ha qualcosa di onirico, quasi fiabesco: l’azienda Behr Paint sta cercando un «Color Explorer», altrimenti detto «cacciatore di colori». Sappiamo che l’occhio umano può rilevare circa 10 milioni di diverse variazioni di colore, ma che alcuni sono più sensibili di altri nel percepire tinte e sfumature. E, allora, bene, se siete tra quelli che ben distinguete il giallo «flaxen» dal canarino e il blu «Tiffany» dal ceruleo, ...

Tre e Vodafone a caccia dei vecchi clienti con due offerte da leccarsi i baffi : Tre e Vodafone sono a caccia di ex clienti, ai quali propongono, solo per pochi giorni, due offerte decisamente allettanti a un ottimo prezzo. L'articolo Tre e Vodafone a caccia dei vecchi clienti con due offerte da leccarsi i baffi proviene da TuttoAndroid.

Venezia - la protesta dei genitori contro il prof razzista : «Diffonde odio - cacciatelo» : Insegna storia dell'arte all'istituto alberghiero. Sebastiano Sartori in passato è stato segretario regionale di Forza Nuova. Ma il problema va oltre l'attivismo politico: i genitori degli studenti ...

Scuola - si apre la stagione dei concorsi : per migliaia di insegnanti caccia a 66mila posti : Sta per aprirsi una stagione di concorsi per gli aspiranti docenti della Scuola pubblica italiana. I prepensionamenti con Quota 100, infatti, daranno la possibilità a migliaia di docenti di poter ottenere una cattedra. Saranno due i concorsi ordinari che caratterizzeranno i prossimi mesi: il primo, in ordine cronologico, sarà quello che riguarderà la Scuola dell’infanzia e primaria che bandirà un totale di 16.959 posti; il secondo, che ...

LIVE Cecchinato-Pella - Ottavi Montecarlo 2019 in DIRETTA : il siciliano a caccia dei quarti di finale : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottavo di finale del Masters 1000 di Montecarlo che mette di fronte il nostro Marco Cecchinato e l’argentino Guido Pella. Cammino piuttosto differente per i due giocatori, quello compiuto per arrivare al terzo match in questo primo 1000 sul rosso. Cecchinato ha esordito senza faticare troppo, dal momento che il bosniaco Damir Dzumhur si è ritirato quando era già in svantaggio per 4-0, ...

cacciari : «Il giustizialismo dei dem è iniziato con Tangentopoli» : Non mi pare che ci siano grandi novità: si continua inutilmente ad inseguire la cronaca in modo ossessivo e il centrosinistra lo fa dai tempi di Tangentopoli. Si tratta di un modo di fare che ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2019 : Fognini - Sonego e Cecchinato a caccia dei quarti di finale : Sarà una giornata dai tratti particolarmente azzurri quella che ci apprestiamo a vivere ne “Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo “1000” stagionale, dotato di un montepremi di 5.207.405 euro, in corso sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo. Un evento che non accadeva dal 1978 e per questo merita una sottolineatura particolare, trattandosi di un qualcosa di raro per il movimento del Bel Paese. Il primo a esibirsi sul Court des ...

Massima attenzione in Libia - abbattuto caccia di Haftar : scontri a Sud di Tripoli - l’Italia aumenta la sicurezza dei porti : Giornata di scontri in Libia, dove è alta l’attenzione in seguito agli scontri che si stanno susseguendo da tempo: è in corso una violentissima guerra civile. Nella giornata odierna un caccia delle forze di Khalifa Haftar è stato abbattuto a sud di Tripoli, dove oggi sono ripresi i combattimenti: lo ha confermato un portavoce dell’Esercito nazionale libico che fa capo al generale. Le dichiarazioni sono state rilanciate da ...

De Giovanni - Sgarbi - cacciari - Jhumpa Lahiri : sul Sentierone torna la Fiera dei Librai : Ciò che la scienza può insegnare alla politica La nave di Teseo 2018, 20 aprile " 18.30 Spazio Incontri,; Filippo Solibello Spam. Stop plastica a mare. 30 piccoli gesti per salvare il mondo dalla ...