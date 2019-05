50 personaggi trash della tv italiana

wired

(Di lunedì 13 maggio 2019) Stando alla definizione del dizionario Treccani, nel parlato quotidiano la parolaidentifica “prodotti (libri, film, spettacoli televisivi e sim.) caratterizzati da cattivo gusto, volgarità, temi e soggetti scelti volutamente e con compiacimento per attirare il pubblico con quanto è scadente, di bassa lega, di infimo livello culturale“. Un macro-settore su cui hanno basato la propria fortuna programmi televisivi che vanno in onda sui nostri schermi ormai da decenni. E se ciò accade è perché, volente o nolente, capita un po’ a tutti di rimanere ipnotizzati di fronte a scene degne del circo. Per celebrare questo fenomeno, abbiamo raccolto nella nostra gallery qui in alto 50 campioni delche ci hanno provocato, negli anni, diversi brividi. 50tvWired.

