5 startup italiane che stanno cambiando la sport industry

7 startup italiane che cercano fortuna a Londra : Open innovation, fintech, intelligenza artificiale. Sono solo alcuni dei settori coperti dai 40 startupper italiani che dal 10 al 12 aprile si sono presentati a Londra, accompagnati da Smau in collaborazione con l’Istituto per il commercio estero. Fabrizio Bellomo e Giuseppe Laudanno, fondatori di Dobedoo (foto: Laura Aldorisio) Dobedoo “Siamo a Smau proprio perché abbiamo bisogno di internazionalizzare il servizio. E nella maniera più ...

Dagli abiti ai cibi : ecco le 6 startup italiane vincitrici di "Magic Wand Retail Revolution" : LEGGI ANCHE - Digital Magics e Settimana Enigmistica lanciano la sfida al mondo dei giochi per smartphone Al termine del programma, è previsto un ulteriore finanziamento previsto da Digital Magics e ...

6 startup italiane che sono pronte a diventare grandi : Luigi Capello, ad di LVenture Group (foto LVenture) Sei nomi di startup affiancati da due opzioni: “Soft commitment” e “No, non sono interessato perché…”. Questa è la manifestazione di interesse inserita nelle cartelline consegnate agli investitori invitati all’investor night di LVenture Group, holding di partecipazioni quotata alla Borsa di Milano. Fundraising aperto per sei startupper la cui età media non supera i 32 anni. In platea, ...

Con la Brexit alle startup italiane conviene aprire a Londra? : L’ambasciata italiana a Londra (foto: Laura Aldorisio) Una proroga: questo è quello che è stato concesso al Regno Unito per la Brexit. Lo spettro del no deal non è ancora sparito dall’orizzonte. A ottobre risuoneranno le campane di una decisione che non si potrà più rimandare. Le attività per ora non si fermano. E Londra resta una destinazione attrattiva per le startup europee, come ha dimostrato la missione di Smau a Londra (10-12 ...

Poste Italiane alla Rome startup Week punta sull'innovazione : Roma, 11 apr., askanews, - Innovazione per migliorare la qualità dei servizi offerti ai propri clienti ed essere al passo con le evoluzioni del mercato. Un percorso che sta coinvolgendo Poste Italiane ...

Made in Italy 2.0.2.0. : iStarter ha messo a disposizione di 6 startup italiane i più grandi investitori d'America : Ma cosa manca in Italia nel mondo dell'innovazione? 'In Italia si può fare di più: abbiamo il più basso coefficiente di venture capital pro capite del G7, ma si sta crescendo. È una questione di ...

Una società sta per investire 30 milioni nelle startup italiane : Luigi Capello, ad di LVenture Group (foto LVenture) Buone notizie per le startup italiane. LVenture Group, fondo che gestisce capitali di rischio per supportare lo sviluppo delle imprese innovative nel nostro Paese, ha presentato il piano industriale per i prossimi anni, e prevede un totale di 30 milioni di euro di investimenti e, a partire dal 2020, dividendi distribuiti agli azionisti pari al 15% degli utili riportati. Proprio gli investimenti ...

6 startup italiane cercano a New York 100 milioni di investimenti : Chrysler building, Manhattan, New York City (Getty Images) Sei scaleup italiane sul palco, 30 investitori americani in platea. Obiettivo dei primi: convincere i secondi a erogare un finanziamento complessivo di 100 milioni di dollari. L’appuntamento è per il 4 aprile al Sap Leonardo Center di New York. Qui andrà in scena la seconda edizione americana del Made in Italy 2.0.2.0. Un’iniziativa lanciata nel 2016 dall’acceleratore ...