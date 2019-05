WWE ultime notizie | curiosità e aggiornamenti da RAW | Smackdown ed NXT | Goldberg sarà sul

oasport

(Di domenica 12 maggio 2019)A JEDDAH – Dopo Greatest Royal Rumble e Crown Jewel, la WWE tornerà per la terza volta in Arabia Saudita per uno show che dovrebbe prendere il nome di Sand of time. La data prevista è il 7 giugno, dopo Money in the bank e prima di Backlash. Cosi come le scorse edizioni dell’evento di Jeddah sono previste diverse leggende come Brock Lesnar, che ha da poco ufficializzato il ritiro dalla UFC, Undertaker e. Quello più atteso è proprio il ritorno sul ring di The Man dopo oltre due anni di assenza. La sfida dell’ex campione WCW dovrebbe essere lanciata contro Bobby Lashley che al momento cerca visibilità in WWE dopo un breve regno da campione intercontinentale. TURN FACE PER NIKKI CROSS – Momento difficile per i Sanity che in NXT hanno spadroneggiato e che invece nei brand principali stanno avendo grossi problemi a trovare spazio. Stesso discorso per ...

top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #6: WWE Smackdown Vs Raw 2006 PlayStation 2 - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #3: WWE 2K16 Xbox One - EusM1985 : #WWECincinnati @WWE #RAW #1355 #SkyWWE @SkySport #Arena 22:00 circa #7Maggio 2019 #Italia w/ @mkp17 @godzfranchini,… -