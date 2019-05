Windsurf – Al via il 24 maggio il Campionato Italiano Raceboard 2019

sportfair

(Di domenica 12 maggio 2019) Dal 24 al 26ilSi terrà nei giorni dal 24 al 26prossimo il. La regata si svolgerà presso Circolo Velico Albaria, sulla celebre spiaggia di Mondello, a Palermo, organizzatrice della regata in collaborazione con l’Associazione Italiana Classi. Il campione in carica da battere è Riccardo Renna ITA-225 del Circolo Surf Torbole. Sarà una festa dello sport d’acqua poiché altre discipline delgareggeranno a far da cornice alla competizione. Il regolamento di regata è quello del World Sailing. Le categorie in gara saranno lo Youth per gli under 20, il Master, GrandMaster. Sarano redatte classifiche per il titolo di campione nazionale maschile e femminile assoluta, maschile e femminile con tavola ibrida R310, Master, GranMaster e maschile e femminile ...

