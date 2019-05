Vittorio Sgarbi smaschera la vergogna islamica al Salone del Libro | Gli

Vittorio Sgarbi : "La Biennale? Soldi buttati" - : Giovanni Negri Il critico d’arte e saggista ferrarese interviene in diretta nella trasmissione "Un giorno da pecora" ed esprime la sua impressione sulla Biennale d’arte di Venezia Luogo comune vuole che l’arte contemporanea ovvero l’arte di oggi, sia tra le tendenze artistiche più enigmatiche, astruse e impercettibili al pubblico medio che la osserva. Il linguaggio usato dagli artisti è spesso incomprensibile, oscuro e impenetrabile. ...

Vittorio Sgarbi : “La Biennale di Venezia? È una montagna di m….” : “La Biennale di Venezia? È una montagna di m….“. Non usa mezzi termini Vittorio Sgarbi per esprimere il suo pensiero sulla Biennale dell’Arte che si inaugurerà l’11 maggio a Venezia. “E’ un tempio di soldi buttati dallo Stato per degli imbecilli, una quantità infinita di stronzate, ci sono esposti dei parti di menti malate ed ottenebrate”, ha spiegato il critico d’arte ai microfoni di “Un giorno da ...

Buon compleanno Gianluca Basciu - Luca Ferraiuolo - Vittorio Sgarbi… : Buon compleanno GianLuca Basciu, Luca Ferraiuolo, Vittorio Sgarbi… …Giuseppe Pignatone, Adriana Parrella, David Attenborough, Elio Veltri, Fernando Cancedda, Mario Lavezzi, Maurizio Nichetti, Vincenzo de Luca, Daniela Vergara, Michele Pompeo Meta, Cristina Comencini, Gaetano Daniele Borioli, Mago Otelma, Denis Verdini, Marina Sereni, Fabrizio Failla, Luca Casarini, Omar Camporese, Luis Enrique, Franco Baresi, Saverio Deodato Dionisio, Enrique ...

Vittorio Sgarbi e l'enigma di Leonardo : 'Leonardo' è il nuovo progetto presentato nei teatri italiani da Vittorio Sgarbi in onore dei 500 anni dalla morte dell'artista rinascimentale. Lo spettacolo si terrà sabato 11 maggio alle 21 al ...

Vittorio Sgarbi : "È assurdo che Alberto Bonisoli sia Ministro della cultura e io no" : Ha fatto un sogno: “Far dialogare Matteo Salvini e Mimmo Lucano”. E ha visto come potrebbe funzionare: “Il primo respinge gli immigrati che vogliono arrivare. L’altro ha una soluzione per gli immigrati che sono già qua e a cui nessuno sa cosa far fare. Un piano perfetto”. L’appuntamento con Vittorio Sgarbi è alle quattro del pomeriggio. Casa sua, a Roma, è in un edificio del 1880, in cui ...

Vittorio Sgarbi : 'L'Europa è un mostro'. Devastante alleanza con Becchi : la scelta di campo : Vittorio Sgarbi si schiera con Paolo Becchi : una scelta di campo totale rispetto a questa Europa: 'L 'Unione europea è un mostro ', tuona Sgarbi sul suo profilo Twitter rilanciando una intervista di ...

Vittorio Sgarbi : "L'Europa è un mostro". Devastante alleanza con Becchi : la scelta di campo : Vittorio Sgarbi si schiera con Paolo Becchi: una scelta di campo totale rispetto a questa Europa: "L'Unione europea è un mostro", tuona Sgarbi sul suo profilo Twitter rilanciando una intervista di Becchi in cui affermava che: "Le istituzioni europee sono un casino. Se questo è uno Stato dove sono i

2 maggio - LEONARDO di Vittorio Sgarbi al teatro Palazzo di Bari : Sgarbi conduce il pubblico in un percorso illuminante dentro le vicende artistiche e sociali dei protagonisti dei suoi spettacoli, mostrando come tali vicende abbiano disvelato straordinari fenomeni ...

Vittorio Sgarbi : figli - età e fidanzata. Chi è il critico d’arte : Vittorio Sgarbi: figli, età e fidanzata. Chi è il critico d’arte Vita privata Vittorio Sgarbi e carriera Vittorio Sgarbi è uno dei critici d’arte più conosciuti dal pubblico italiano, famoso soprattutto grazie alle sue colorite apparizioni televisive. La vita privata di Vittorio Sgarbi Vittorio Umberto Antonio Maria Sbarbi nasce a Ferrara l’8 maggio 1952. È figlio di due farmacisti, dopo il diploma ottiene la laurea in filosofia e si ...

Vittorio Sgarbi umilia Luigi Di Maio : "Il vicepremier 5 patacche celebra il lavoro. Degli altri - si intende" : La verità nuda e cruda è che Luigi Di Maio, ministro del Lavoro, a lavorare non ci è mai andato. Vittorio Sgarbi quindi in occasione del Primo maggio lo sfotte dal suo profilo Twitter. Il critico d'arte definisce il Movimento 5 stelle "Movimento 5 patacche" e bastona il vicepremier grillino: "Il min

I 500 anni dalla morte di Leonardo : gli appuntamenti in tv e 10 domande a Vittorio Sgarbi - : Dio crea il mondo e rende immortali. Le stesse prerogative ce le ha l'arte, che è continuazione e prolungamento della creazione. Per Leopardi l'arte è "L'infinito". L'anima di Leonardo, invece, è ...

Otto e mezzo - Vittorio Sgarbi distrugge Luigi Di Maio : 'Una cosa inaudita' : Vittorio Sgarbi ieri 23 aprile era a Otto e mezzo per parlare della situazione politica e in particolare del consiglio dei ministri. A proposito dell'assenza di Luigi di Maio al Cdm, ha detto: 'Una cosa inaudita'. 'Andare in tv e non al Cdm... Se io fossi ministro, la ...

SABRINA COLLE - COMPAGNA DI Vittorio SGARBI/ "Non facciamo l'amore da un millennio" : SABRINA COLLE, attrice teatrale ed ex modella, è fidanzata con VITTORIO SGARBI da vent'anni. Il critico teatrale al centro di Live - Non è la d'Urso.

Live-Non è la D'Urso - Vittorio Sgarbi fa calare il gelo : "Ho visto Luxuria battere travestita in strada" : Mercoledì sera a Live-Non è la D'Urso, Vittorio Sgarbi ha reagito alle accuse di Daniela Martan, ex protagonista del Grande Fratello. Come di consueto, nello studio di Barbara D'Urso, il critico d'arte ha avuto alcuni diverbi con gli ospiti, ma il dibattito si è acceso quando l'ex concorrente ha dat