Vietnam | i salari sono meno di metà di quelli cinesi E i big dell’abbigliamento low cost

(Di domenica 12 maggio 2019) Esportazioni e crescita della domanda interna stanno favorendo lo sviluppo di una nuova tigre asiatica: il. Che nei primi mesi di quest’anno ha fatto registrare afflussi record di investimenti esteri, alla ricerca di nuovi approdi logistici, stabilità economica e manodopera a bassoo. Un’opportunità per le aziende ma un problema per la popolazione. E il recente incremento del 5,3% delo minimo non ha migliorato molto la situazione. Osservato speciale è il settore tessile e, che grazie agli accordi di libero commercio vede competere e spesso vincere commercialmente i grandi marchi internazionali che producono in subfornitura nel Paese, impedendo una crescita organica del tessuto imprenditoriale locale. Tanti nodi ancora da sciogliere per il governoita, che punta a una svolta digitale che metterà a rischio quasi il 40% degli attuali posti di ...

