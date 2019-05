Vietato mangiare cani e gatti | la proposta di legge del Movimento 5 Stelle

meteoweb.eu

(Di domenica 12 maggio 2019) Secondo un principio giuridico tutto ciò che non è espressamenteè permesso, ma questo vale anche per quello che mangiamo? E’ quanto si è chiesto il deputato Carmelo Massimo Misiti la cuidi, che stabilisce il divieto di macellazione e consumo delle carni di cane e di gatto, è stata messa in discussione in sede referente il 29 aprile. Il presupposto del deputato M5S, laureato in medicina e di professione di medico ortopedico, è che sulla materia esiste un vuoto legislativo da colmare con un’apposita. Il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni (regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298), stabilisce che “la macellazione è consentita solo nei pubblici macelli e, a riguardo, si riferisce solo ai bovini, bufalini, suini, ovini, caprini ed equini. Quindi si possonoil manzo, il bufalo, la mucca, il toro, il maiale, il cinghiale, ...

