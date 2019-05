VIDEO Tony Cairoli show | vince la gara-2 del GP Lombardia motocross | highlights e

oasport

(Di domenica 12 maggio 2019)ha vinto la-2 del GP di2019, tappa del MondialeMXGP. Il centauro siciliano ha così confezionato la doppietta a Mantova dopo essersi imposto anche in-1 e ha allungato in classifica generale approfittando delle difficoltà di Tim Gajser: il nove volte Campione del Mondo vanta 40 punti di vantaggio sul diretto avversario sloveno. L'alfiere della KTM ha giganteggiato in lungo e in largo dimostrando di essere il più forte e il grande favorito per la conquista del titolo iridato. Di seguito ilcon glidella-2 del GP Lombadia 2019, tappa del MondialeMXGP.-2 GP2019:

