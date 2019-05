VIDEO F1 | Highlights e sintesi GP Spagna 2019 | doppietta Mercedes | ordini di scuderia

VIDEO Tony Cairoli vince gara-1 del GP Lombardia Motocross : highlights e sintesi. Dominio totale a Mantova e allungo Mondiale - Gajser cade : Tony Cairoli ha vinto la gara-1 del GP Lombardia 2019, quinta tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il nove volte Campione del Mondo è partito a razzo dalla pole position e ha poi allungato progressivamente nel corso della prova infliggendo distacchi pesantissimi a tutti gli avversari, il siciliano festeggia di fronte al pubblico di Mantova sotto una pioggia torrenziale e allunga in classifica generale visto che ora vanta 30 punti di vantaggio ...

VIDEO Torino-Sassuolo 3-2 : Highlights - gol e sintesi. Belotti sbaglia un rigore - poi decide in rovesciata : Nel lunch match delle ore 12.30 della 36ma giornata della Serie A di calcio il Torino supera per 3-2 il Sassuolo e continua a cullare il sogno europeo. Nel primo tempo Belotti sbaglia un rigore e Bourabia punisce i granata, facendosi poi espellere ingenuamente. Nella ripresa impatta subito Belotti, poi nel finale accade di tutto: vantaggio ospite con Lirola, i torinisti ribaltano nel giro di un minuto con Zaza e Belotti, autore di una splendida ...

Highlights Fiorentina-Milan 0-1 : VIDEO - gol e sintesi. Calhanoglu tiene vivo il sogno Champions dei rossoneri : Il Milan, con un gol di Calhanoglu, passa in casa della Fiorentina nella sfida valida per la 36ma giornata della Serie A di calcio e tiene vive le speranza di riagganciare il quarto posto che vorrebbe dire Champions League. Dall’altra parte ancora una sconfitta per la Fiorentina di Vincenzo Montella, che non può ancora festeggiare l’aritmetica salvezza. Highlights Fiorentina-Milan ...

VIDEO Cagliari-Lazio 1-2 : Highlights - gol e sintesi. Biancocelesti ancora in corsa per l’Europa : La Lazio passa per 1-2 in casa del Cagliari nell’anticipo delle ore 18.00 della 36ma giornata della Serie A di calcio: ai Biancocelesti basta un gol per tempo per portar via i tre punti dalla Sardegna. Apre al 32′ Luis Albero, chiude al 54′ Correa, inutile il gol in pieno recupero di Pavoletti: Biancocelesti ancora in corsa per l’Europa, sardi non ancora matematicamente salvi. Highlights Cagliari-Lazio 1-2 IL ...

VIDEO Atalanta-Genoa 2-1 : Highlights - gol e sintesi. Barrow e Castagna lanciano la Dea verso la Champions League : L’Atalanta ha sconfitto il Genoa per 2-1 nel match valido per la 36^ giornata. Barrow e Castagne hanno deciso la contesa in avvio di ripresa, la Dea è salita al terzo posto in classifica e ora è davvero vicinissima alla clamorosa qualificazione alla prossima Champions League. Il Grifone ha accorciato le distanze allo scadere con Pandev e deve ancora rinviare la festa per la salvezza. Di seguito il VIDEO con gli Highlights, i gol e la ...

VIDEO Qualifiche GP Spagna F1 2019 - highlights e sintesi : Bottas in pole position - Ferrari lontanissime : Oggi si sono disputate le Qualifiche del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Valtteri Bottas ha conquistato una strepitosa pole position dominando letteralmente la Q3 e rifilando oltre sei decimi di distacco al compagno di squadra Lewis Hamilton, il leader della classifica generale sta seriamente mettendo in difficoltà il Campione del Mondo: ormai è aperta una lotta intestina tra i due alfieri della Mercedes. Le Ferrari sono molto ...

VIDEO Superbike - Gara-1 GP Italia : highlights e sintesi - Jonathan Rea batte Bautista a Imola : Jonathan Rea ha vinto la Gara-1 del GP d’Italia 2019, prova valida per il Mondiale Superbike. Il centauro della Kawasaki è riuscito a spezzare la serie di undici vittorie consecutive firmata da Alvaro Bautista, lo spagnolo della Ducati oggi si è dovuto accontentare della seconda piazza mentre il suo compagno di squadra Chaz Davies non ha terminato la gara. Da segnalare la sesta piazza di Marco Melandri, podio completato dal turco ...

VIDEO Highlights prove libere GP Spagna F1 : Mercedes dominante - Ferrari costretta a inseguire : Mercedes scatenata nelle prove libere del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Le Frecce d’Argento si sono scatenate sia sul giro secco che in simulazione di passo gara e hanno impressionato mettendo la Ferrari in seria difficoltà. Valtteri Bottas ha stampato il miglior tempo in entrambe le sessioni, Lewis Hamilton ha convinto soprattutto nella FP2: le due monoposto viaggiano benissimo nel terzo settore dove fanno la differenza ...

Highlights Chelsea-Eintracht Francoforte 5-4 : VIDEO - gol e sintesi. Decisivi i calci di rigore : Il Chelsea deve ricorrere ai calci di rigore per piegare la resistenza dell’Eintracht Francoforte nella sfida di ritorno delle semifinali di Europa League: gli uomini di Sarri sbagliano per primi, ma poi rimontano con le ultime due conclusioni e staccano il pass per un’altra finale tutta inglese. GLI Highlights DI Chelsea-Eintracht Francoforte 5-4 DCR roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

VIDEO Chelsea-Eintracht Francoforte 5-4 (d.c.r) - Highlights - gol e sintesi Europa League. Decide Hazard dagli undici metri - gli uomini di Sarri in finale! : Sofferenza ed ancora sofferenza. Termina 5-4, dopo i calci di rigore, la sfida di Stamford Bridge tra Chelsea ed Eintracht Francoforte, ritorno delle semifinali di Europa League 2019. Gli uomini di Maurizio Sarri volano in Finale al termine di una sfida infinita, chiusa nei tempi regolamentari e supplementari sull’1-1 per effetto delle marcature di Lofus-Cheek e di Jovic. Nella lotteria dei calci di rigore, gli errori di Heinteregger e di ...

Highlights Europa League : Chelsea-Eintracht 5-4 dcr. VIDEO Gol e tabellino : Highlights CHELSEA EINTRACHT – La gara di andata si era conclusa sul risultato di 1-1, quella di ritorno… pure. Questo il punteggio al termine dei minuti regolamenti tra Chelsea e Eintracht Francoforte. Una partita decisiva per decidere chi avrà il privilegio di poter provare ad alzare al cielo a Baku l’ambita Europa League. Quello disputati […] L'articolo Highlights Europa League: Chelsea-Eintracht 5-4 dcr. Video Gol e ...

Highlights Europa League : Valencia-Arsenal 2-4. VIDEO Gol e tabellino : Highlights VALENCIA ARSENAL – Cambia lo stadio, ma la musica resta più o meno la stessa. Stasera al Mestalla, probabilmente in misura addirittura maggiore rispetto al match dell’Emirates Stadium, è andata in scena una partita decisamente divertente in cui alla fine ha prevalso l’Arsenal. Una pioggia di gol in terra spagnola ed, esattamente come all’andata, […] L'articolo Highlights Europa League: Valencia-Arsenal ...

VIDEO Valencia-Arsenal 2-4 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Un grande Aubamayang regala la Finale ai Gunners : Grani emozioni al Mestalla nel ritorno delle semifinali di Europa League 2019 tra Valencia ed Arsenal. La vittoria è andata ai Gunners che si sono imposti 4-2 grazie ad una tripletta di un grande Aubamayang e della rete di Lacazette. Per i padroni di casa a segno un Gameiro (doppietta) mai domo. Di seguito gli Highlights del confronto: GLI Highlights DI Valencia-Arsenal 2-4 VALENCIA – ARSENAL 1-0: IL GOL DI GAMEIRO #Valencia 1:0 ...

VIDEO/ Viterbese Monza - 1-0 - highlights - i laziali vincono la Coppa Italia di Serie C : Video Viterbese Monza, risultato finale 1-0,: highlights e gol della partita, finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C. I laziali alzano il trofeo!