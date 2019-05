Veterinaria nel Regno Unito “Se potessi tornerei domani | ma sono terrorizzata Qui anche

ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2019) “In Italia siamo molto esterofili, pensiamo che altrove sia tutto meglio. Con il tempo capisci che non è così”. Elena Pedretti lo dice con tredici anni di esperienza nel: arrivata come giovanedopo aver vissuto all’università un’odissea di fondi spariti, tagli alla ricerca, pubblicazioni firmate con i nomi di altri. Elena adesso ha 45 anni e lavora per una clinica di un grande gruppo veterinario: “Qui economicamente è tutto più facile ed esiste la meritocrazia. In Italia,se hai talento e voglia di fare, ti segano le gambe”. La storia di Elena comincia a Parma, alla facoltà di. Lavora per pagarsi gli studi, e suo malgrado lì conosce “il baronismo imperante”: favoritismi, parenti, angherie. Arrivata agli esami finali, le viene l’idea di una tesi sperimentale sulle possibili applicazioni cliniche ...

