Valentino Rossi “onora” la Festa della mamma | il regalo alla signora Stefania FOTO

Il punto in comune tra calcio e MotoGp ed il rapporto con Valentino Rossi - Marquez ammette : “se è un avversario non sarà mai il tuo migliore amico” : Marc Marquez il paragone tra calcio e MotoGp ed il rapporto con Valentino Rossi: la sincerità del campione del mondo in carica Weekend ricco di emozioni per Marc Marquez: dopo essere stato ospite del paddock del Montmelò, dove si sta svolgendo il Gp di Spagna di Formula 1, il campione del mondo in carica di MotoGp è volato in Germania dove ha aperto la sfida di calcio tra Lipsia e Bayern Monaco con uno spettacolo in sella alla sua Honda ...

Moto2 - Luca Marini e quel retroscena su Valentino Rossi : “Malesia 2018? Diverse volte mi ha detto che…” : Il pilota italiano ha parlato di questo difficile inizio di stagione e di Valentino Rossi, svelando un piccolo retroscena L’inizio di stagione non è stato così tanto esaltante, nessun podio per Luca Marini in queste quattro gare del Mondiale di Moto2 nonostante sia partito come uno dei favoriti per la vittoria del titolo iridato. AFP/LaPresse Sono quaranta i punti che lo dividono dal leader Lorenzo Baldassarri, un gap importante che ...

Superbike – Jonathan Rea come Valentino Rossi : “è successo lo stesso a lui - gente felice di vedermi sconfitto” : Jonathan Rea e le critiche dei tifosi: le parole del campione britannico di Superbike sul cambiamento dei fan dopo l’arrivo di Bautista La stagione 2019 di Superbike si appresta a vivere emozioni incredibili col Gp di Imola. Alla vigilia dell’importante appuntamento italiano, Jonathan Rea ha rilasciato un’interessante intervista al Telegraph nel quale confessa di vivere una situazione particolarmente ...

La fidanzata di Valentino Rossi annuncia l’ultima “follia” : la bella Francesca Sofia Novello cambia look [FOTO] : Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, ha postato l’immagine del suo nuovo “folle” taglio di capelli Francesca Sofia Novello, fidanzata del pilota di MotoGp Valentino Rossi, ha svelato ai propri fans il suo nuovo taglio. Dapprima la bella Francesca ha annunciato: “ho fatto una follia“, riferendosi al nuovo taglio. Dopodichè ha pubblicato la foto dell’acconciatura che a dire il vero le ...

MotoGp – Test Jerez - Valentino Rossi criptico : “provato qualcosa che non cambierà le nostre vite - ma…” : Il Dottore ha parlato al termine dei Test di Jerez, sottolineando come la Yamaha abbia Testato alcune componenti che potrebbero migliorare il pacchetto Meno di 24 ore dopo il Gran Premio, Maverick Viñales e Valentino Rossi sono tornati in pista a Jerez per il Test ufficiale. Hanno ripreso lo sviluppo della M1, provando nuove soluzioni elettroniche e conquistando rispettivamente il quinto e il diciassettesimo posto nella classifica di ...

MotoGP - test Jerez : Quartararo davanti a tutti - attardati Valentino Rossi e le Ducati : Intensa giornata di test per la MotoGP, con i piloti di nuovo in pista a Jerez il giorno dopo il GP vinto da Marc Marquez. E il più veloce di tutti è Fabio Quartararo con il tempo di 1:36.379. Alle ...

Formula 1 – Domenica in moto per Kimi Raikkonen - sui social spunta il commento di Valentino Rossi [GALLERY] : Valentino Rossi incita Kimi Raikkonen sui social: il commento del Dottore sotto al post social del pilota finlandese dell’Alfa Romeo Domenica in moto per Kimi Raikkonen: alla vigilia del Gp di Spagna, valido per il quinto round della stagione 2019 di Formula 1, il pilota finlandese dell’Alfa Romeo ha trascorso una giornata a tutta velocità con la sua famiglia, divertendosi anche con la sua moto da cross. Raikkonen ha poi ...

MotoGp - Valentino Rossi ‘spaventato’ da Marc Marquez : “vi svelo che cosa mi fa paura…” : Il pilota della Yamaha si è soffermato sulle qualità di Marquez, esprimendo il proprio pensiero sul prosieguo del Mondiale Nonostante una giornata complicata, Valentino Rossi è riuscito comunque a chiudere al sesto posto il Gp di Jerez, rimanendo a soli nove punti dalla vetta della classifica piloti. AFP/LaPresse In testa ci è tornato Marc Marquez che, dopo la caduta di Austin, ha vinto dominando la gara spagnola davanti a Rins e Viñales. ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in DIRETTA : giornata cruciale per Valentino Rossi e Dovizioso per contrastare Marquez : Benvenuti alla giornata di Test riservati alla MotoGP sul circuito di Jerez de la Frontera (Spagna). Laddove ieri si è corso il Gran Premio di Spagna, con il successo in scioltezza di Marc Marquez, i protagonisti della classe regina avranno a loro disposizione la pista andalusa per otto ore, dalle 10.00 alle 18.00, per lavorare sulle rispettive moto in vista del prosieguo della stagione. Questa intensa giornata di Test sarà importante sotto ...

MotoGp - Valentino Rossi 'tenerissimo' a Jerez de la Frontera : il gesto del Dottore è da applausi [VIDEO] : Valentino Rossi campione anche nelle difficoltà: il bel gesto del Dottore nei confronti dei suoi colleghi al termine del Gp di Jerez de la Frontera Un sesto posto non del tutto negativo, quello di ...

MotoGp – Valentino Rossi ‘tenerissimo’ a Jerez de la Frontera : il gesto del Dottore è da applausi [VIDEO] : Valentino Rossi campione anche nelle difficoltà: il bel gesto del Dottore nei confronti dei suoi colleghi al termine del Gp di Jerez de la Frontera Un sesto posto non del tutto negativo, quello di Valentino Rossi oggi a Jerez de la Frontera: il Dottore è riuscito a rimontare dal 13° posto, portando a casa importanti punti, consapevole però di dover ancora migliorare e lavorare sodo con la sua squadra. Nonostante un weekend di gara non come ...

MotoGp – Una ‘dottoressa’ da urlo per Valentino Rossi a Jerez : Claudia Fernandez sexy ombrellina del Dottore [GALLERY] : Claudia Fernandez, ecco chi è la sexy ombrellina che ha affiancato Valentino Rossi in griglia di partenza al Gp di Jerez de la Frontera Una rimonta tutto sommato positiva, quella di Valentino Rossi oggi a Jerez de la Frontera: il Dottore ha chiuso la sua gara, valida per il quarto round della stagione 2019 di MotoGp, al sesto posto, dopo esser partito dalla 13ª casella in griglia. A rendere tutto più piacevole per il nove volte campione ...

MotoGp – Rimonta positiva di Valentino Rossi a Jerez - ma i complimenti sono tutti per Marquez : “il problema è lui!” : Valentino Rossi elogia Marc Marquez: le parole del Dottore sul campione del mondo in carica dopo il Gp di Jerez de la Frontera Marc Marquez è tornato sul gradino più alto del podio ed in testa alla classifica piloti: dopo al caduta di Austin lo spagnolo della Honda ha dimostrato ancora una volta ciò di cui è capace, trionfando davanti al suo pubblico al Gp di Jerez de la Frontera. AFP/LaPresse Un sesto posto relativamente positivo per ...

VIDEO Valentino Rossi : “Non ha funzionato niente - ma il vero problema è l’accelerazione” : Non è soddisfatto Valentino Rossi per il sesto posto conclusivo nella gara del GP di Spagna di Jerez de la Frontera della MotoGP: “Non eravamo particolarmente forti da nessuna parte, in staccata andava bene ma non benissimo, l’accelerazione è il nostro punto un po’ più dolente“. LA VIDEO INTERVISTA A Valentino Rossi roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...