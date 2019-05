“Vado?” “Vadi” | il sindaco di Pisa come la contessa Serbelloni Mazzanti | l’inaugurazione

ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2019) Durante la riapertura del canale dell’Incile, ildiMichele Conti è stato protagonista di una scena che a molti ha ricordato un film di Paolo Villaggio, con tanto di classsico scambio di battute: “Vado?” “Vadi”. In particolare la scena del varo con laViendalmare, storico personaggio del Secondo tragico Fantozzi. Nel breve video si vede il primo cittadino lanciare una bottiglia contro la parete del canale. Ma i primi tre tentativi vanno a vuoto, suscitando le risate dei presenti. Il video è stato rilanciato da Selvaggia Lucarelli sul proprio profilo Facebook ed è diventato virale in poche ore L'articolo “Vado?” “Vadi”, ildila: l’inaugurazione è Fantozziana. Vedere per credere proviene da Il Fatto Quotidiano.

