USA | 40 Stati citano 20 aziende di farmaci | “Prezzi gonfiati”

AbUSAto di una 17 enne - due uomini sono stati puniti dalla folla - frustati da alcune donne mentre sfilavano nudi per le strade della città : Due uomini accusati di aver Abusato di una ragazza di 17 anni sono stati puniti dalla folla, facendoli sfilare senza vestiti per le strade della città e con le mani legate dietro la schiena mentre le donne li frustati fortemente. La coppia è stata condotta per le strade di Yingkiong nell’estremo nordest dell’India da una folla arrabbiata prima di essere consegnati alla polizia locale. La giovane ragazza avrebbe ha accettato di ...

Rapina alla Bapr RagUSA - arrestati in tre : Itala, Messina - I carabinieri hanno arrestato G.V. 37 anni, e G.F., 46 anni e D.M.S., 26 anni, accusati di essere gli autori della Rapina commessa il 13 novembre 2018 alla filiale di Itala, Me, della ...

Il piano di pace degli USA per Israele e Palestina : superare il concetto dei 'due Stati' : Due le componenti principali: una politica, che affronta questioni come lo status di Gerusalemme, e una economica che mira ad aiutare i palestinesi rafforzando la loro stentata economia. Un piano in ...

Ascolti tv USA giovedì 2 maggio bene Station 19 con il crossover con Grey’s Anatomy e Superstore : Ascolti tv USA giovedì 2 maggio Ascolti tv USA giovedì 2 maggio – Serata che ribalta gli schemi della rilevazione degli Ascolti e di ogni tipo di previsione, tra chi rinnova serie senza pubblico e chi cattura ancora pubblico con i crossover. Due mondi che si scontrano. Da un lato The CW che ha rinnovato In the Dark che conquista appena 513 mila spettatori e lo 0.1 nei demo 18-49 anni, dall’altro con il vecchio e caro traino e un ...

Biden accUSA Trump : Stai indebolendo il sistema politico degli Stati Uniti - : L'ex vicepresidente Joe Biden durante il suo primo grande appuntamento di campagna elettorale ha detto che il presidente Donald Trump sta deliberatamente minando il sistema politico statunitense. 'Il ...

In Sicilia i collegamenti per Ustica e le isole Eolie sono stati interrotti a caUSA dello scirocco : In Sicilia da domenica soffia un forte vento di scirocco che ha causato vari danni nella provincia di Palermo. A causa del vento, sono stati interrotti i collegamenti in traghetto per l’isola di Ustica, da Milazzo (provincia di Messina) per l’arcipelago

Gli Stati Uniti bonificheranno un aeroporto in Vietnam USAto per conservare armi chimiche durante la guerra : Gli Stati Uniti bonificheranno un aeroporto in Vietnam che durante la guerra fu usato dall’esercito americano per conservare armi chimiche, come il famoso erbicida Agent Orange. L’operazione di bonifica durerà almeno 10 anni e avrà un costo complessivo di circa 160

Pedofilia a Viareggio - arrestati tre uomini : hanno abUSAto di minori di 14 anni : Tre uomini italiani di 53, 60 e 50 anni, tutti residenti in Versilia, sono stati arrestati perché ritenuti responsabili di aver compiuto atti sessuali con delle minori di 14 anni.Continua a leggere

RagUSA : operai costretti a condizioni disumane - arrestati due imprenditori agricoli : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - Avrebbero costretto gli operai a operare in condizioni disumane, pagati tre euro l'ora senza alcun diritto previsto dalle leggi. Sono così finiti in carcere due imprenditori agricoli Ragusani, altri due sono stati denunciati. Sequestrati fitofarmaci utilizzati dai lavo

USA - in decisa ripresa le vendite al dettaglio negli Stati Uniti : Americani alle prese con lo shopping nel mese di marzo, dopo il calo registrato a febbraio. Nel mese periodo in questione si è registrato infatti un incremento mensile delle vendite al dettaglio dell'...

Un uomo palermitano e uno marocchino sono stati arrestati con l’accUSA di istigazione e auto-addestramento al terrorismo : Due persone sono state arrestate, in seguito a un’indagine della Digos di Palermo, con l’accusa di istigazione e auto-addestramento al terrorismo. Si tratta di un italiano di 25 anni nato a Palermo e residente da alcuni mesi a Bernareggio, in provincia di

Meteo USA : tornado si abbattono sugli Stati del sud - almeno 8 morti : Violente tempeste hanno colpito tutta l’area meridionale degli Stati Uniti: il bilancio è di 8 morti e decine di feriti. Tra le vittime anche bambini. Venti di tempesta hanno scatenato tornado e alluvioni in diversi Stati del sud. In Texas due bambini hanno perso la vita dopo che un albero si è abbattuto sull’auto su cui viaggiavano con la loro famiglia. I genitori, che erano seduti davanti, sono illesi. Segnalate vittime anche in ...

Mafia : arrestati due carabinieri - accUSAti di essere talpe di Messina Denaro : In manette anche l'ex sindaco di Castelvetrano, Antonio Vaccarino, che fece da infiltrato per i servizi segreti. Le accuse nei confronti dei due militari dell'Arma sono pesantissime: il tenente ...

Notre Dame : perché non sono stati USAti i Canadair? : Nei minuti drammatici in cui tutto il mondo ha assistito alle immagini della Cattedrale di Notre-Dame di Parigi in fiamme, in tantissimi, soprattutto sui social network, si sono chiesti perché non siano stati usati i Candair per domare l'incendio. Parigi, incendio nella cattedrale di Notre Dame. Foto e video Nel pomeriggio di lunedì 15 aprile 2019 si è sviluppato un incendio ...