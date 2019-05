Upfront 2019 | NBC rinnova This is Us per tre stagioni | B99 | e il futuro di The Village e

dituttounpop

(Di domenica 12 maggio 2019): NBCIs Us fino alla sesta stagione, che non è detto che sia l’ultima. Ildi Thee le altre serie in bilico. Tutti se lo aspettavano, ma ritardava ad arrivare e il motivo era semplicissimo. Parliamo del rinnovo diIs Us che non era assolutamente in dubbio, ma NBC stava preparando il grande annuncio. La serie infatti è statata per tre: la quarta, la quinta e la sesta. Qui tutte le notizie dagliDurante la conference call con i giornali, il presidente di NBC Paul Telegdy ha detto che non sanno se la serie si concluderà con la sesta stagione. “Non l’abbiamo ancora deciso. Il creatore Dan Fogelman ha un piano per la serie, e per ora abbiamo ordinato altre tre.” Quindi si vedrà in. Si tratta di un triplo rinnovo che soprattutto in questi periodi è inusuale per una rete in ...

