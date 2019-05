Una Vita | trame | Casilda si dispera dopo aver appreso della morte di Martin

Gay pride 2019 - ieri la prima sfilata d’Italia a Vercelli. Con Una novità : A Vercelli l’11 maggio l’Italia ha avuto il primo della catena dei pride che si svolgono in sabati diversi in città diverse. Si chiama l’Onda pride. Quest’anno ne sono previsti una trentina, anche in piccole città imprevedibili come Avellino e Gallipoli. Sono, in tutto il mondo, i pride del 50esimo anniversario: ovvero 50 anni fa la piccola rivolta attorno al bar Stonewall di New York fu l’atto di nascita del ...

QUESTA SETTIMANA a Una Vita - anticipazioni fino al 18 maggio : Eccoci con una nuova SETTIMANA della soap Una VITA, che vedremo anche (su Rete 4) alle 22,30 di martedì 13 maggio. Vi riepiloghiamo come sempre anticipazioni e trame: Rosina confessa a Liberto che Flora non le sembra felice con Inigo. La situazione in miniera è sempre più grave, le guardie hanno aperto il fuoco e Blanca è preoccupata per Diego. Leonor rivela a Blanca che Diego e i sindacalisti in protesta nella miniera si sono rifugiati nelle ...

Una Vita - anticipazioni : Samuel progetta di violentare Blanca e di uccidere Diego : Blanca e Samuel - Una Vita Il lato cattivo di Samuel Alday (Juan Gareda) emergerà sempre di più nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse nei prossimi giorni: stanco di essere rifiutato di continuo da Blanca (Elena Gonzalez), il ragazzo vorrà far prevalere la sua posizione di marito e, ascoltando i consigli della perfida Ursula (Montse Alcoverro), minaccerà addirittura di violentarla. L’Alday, non contento, penserà poi di ...

Il figlio di Meghan Markle? Avrà Una Vita diversa rispetto ai cugini reali - : Carlo Lanna Secondo le ultime indiscrezioni il figlio di Meghan Markle sarà "costretto" a lavorare dato che non sarà mai principe Ha gli occhi puntati su di sé il primo figlio di Meghan Markle e del Principe Harry. Un po’ perché la coppia è molto amata dai sudditi, un po’ perché non essendo un principe e non avendo titoli nobiliari (almeno fino ad ora), c’è un velo di mistero sul suo futuro all’interno della Corte. Sicuramente è ...

Una Vita - anticipazioni puntata di domenica 12 e lunedì 13 maggio 2019 : anticipazioni puntata 716 di Una VITA di domenica 12 e lunedì 13 maggio 2019: Il problema di Blanca con il figlio si rivela essere solo un incubo. Samuel cerca di consolarla, ma lei lo respinge… Martin organizza in segreto le nuove nozze… Jaime rivela a Samuel che vorrebbe allontanare Ursula dalla loro famiglia… Riera, tornato da Odessa, svela a Ursula che i Koval potrebbero trovarsi in Spagna… Da non perdere: diventa fan ...

Anticipazioni Una Vita - trame spagnole : Blanca perde il bambino : Una Vita, Anticipazioni puntate spagnole: la terribile aggressione Nelle prossime puntate di Una Vita un terribile omicidio segnerà Samuel e lo porterà a un cambiamento inaspettato. Dopo aver ucciso il padre il ragazzo capirà di essere diventato una pedina nelle mani di Ursula e cercherà di redimersi. Nelle puntate spagnole di Una Vita, Samuel chiederà a Felipe di incontrare Diego. Il ragazzo, dopo essere evaso dal carcere, sarà latitante. ...

Una Vita - trame : Blanca dà alla luce un maschietto - Diego aggredito : Torna l'appuntamento dedicato ad Una Vita, la soap opera che ogni giorno conquista milioni di telespettatori in Italia. Le anticipazioni delle puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5 svelano che Diego sarà malmenato selvaggiamente dai briganti mentre Blanca accuserà le doglie durante la precipitosa fuga e partorirà in maniera rocambolesca. Una Vita: Ursula ossessionata dal bambino che attende la figlia Le anticipazioni di Una Vita, ...

Spoiler Una Vita : Ursula pugnala Carmen - Blanca e Diego ritrovano loro figlio : Le anticipazioni sulla famosa soap opera di origini iberiche “Una Vita” si fanno sempre più interessanti. Nelle puntate che i telespettatori italiani vedranno prossimamente, la malvagia Ursula Dicenta si renderà protagonista dell’ennesima malefatta. L’ex governante ferirà gravemente la sua domestica Carmen all’addome per essersi messa contro di lei. In particolare quest’ultima tenterà invano di impedire alla sua signora di rapire il figlio di ...

Una Vita - anticipazioni puntata di domenica 12 maggio 2019 : anticipazioni puntata 715 di Una VITA di domenica 12 maggio 2019: Leonor svela a Blanca che Diego e i sindacalisti che stanno protestando nella miniera si sono rifugiati nelle grotte di una montagna. Carmen ascolta di soppiatto la conversazione e ne parla a Ursula. Quest’ultima mette in atto un piano per togliere a Blanca il sostegno delle amiche: riferisce tutto a Jeronimo Ribau, che con le guardie irrompe nelle grotte, ferendo e ...

Una Vita - anticipazioni : Diego e Blanca attaccati dai briganti : Nelle prossime puntate della nota soap opera Una Vita ci saranno diversi avvenimenti interessanti. Alcune delle novità riguardano Blanca, interpretata dall'attrice Elena Gonzalez, la quale partorirà prima del previsto in una circostanza alquanto complicata. Nel frattempo il crimine commesso da Samuel nei confronti di suo padre Jaime Alday avrà delle importanti ripercussioni. In seguito Diego sarà ricercato dalla polizia dopo la sua fuga dal ...

Una Vita - spoiler : Jacinto torna ad Acacias - Casilda piange per la morte di Martin : Nelle prossime puntate della famosa telenovela Una Vita ci saranno diverse novità entusiasmanti. Alcuni spoiler riguardano Casilda Escolano, interpretata dall'attrice Marita Zafra, la quale verrà improvvisamente colpita alla testa durante gli scontri ad Acacias tra i lavoratori del giacimento d'oro di Ramon e Rosina e la polizia. In seguito il medico che visiterà Casilda reputerà necessario sedarla per alcuni giorni. Successivamente la Escolano ...

Anticipazioni Una Vita - oggi : Samuel non vuole uccidere Diego : È tempo di una nuova puntata con la soap Una Vita, che anche oggi 11 maggio verrà trasmessa su Canale 5 al termine della soap Beautiful. Come già accaduto le scorse settimane, nella programmazione pre-festiva l'orario sarà leggermente diverso rispetto a quello settimanale: la serie iberica inizierà alle ore 14:10 e proseguirà fino alle ore 15:15 circa, quando lascerà spazio alla 'cugina' Il Segreto. Risulta confermato anche il maxi-appuntamento ...

Maurizio Costanzo : Aspettavo Maria da Una vita : Una dichiarazione d’amore bella e buona quella fatta oggi da Maurizio Costanzo ospite a “Un giorno da pecora” il programma radiofonico di Rai Radio 1. Maurizio ha raccontato la sua lunga storia con Maria De Filippi che era quello che aspettava da sempre. “C’è sempre un appuntamento ma tu non sai quando sarà. Con lei l'ho riconosciuto perché dopo un po' che eravamo insieme ho capito che quello poteva essere 'IL' matrimonio. Maria mi ha ...