Una festa della mamma commovente per Elena Santarelli | il tema del piccolo Giacomo è

Elena Santarelli - la lettera del figlio Giacomo nel giorno della festa : «Sei Una mamma speciale» : Per Elena Santarelli questo è il giorno più bello. E non solo perché oggi si celebra la festa della mamma. Elena è una mamma felice. Giacomo, il primogenito che ha vinto...

Auguri festa della mamma : idee divertenti e ironiche per Una dichiarazione speciale : Il giorno della festa della mamma è arrivato: oggi, 12 maggio, l'Italia e gran parte degli altri Paesi europei celebra l'importante ricorrenza, occasione ideale per esprimere l'amore e la riconoscenza per la persona che ci ha dato la vita. Una data che varia ogni anno, a differenza di quanto accade per la festa del papà. Una festività che si festeggia ogni seconda domenica di maggio e in cui si ricordano i sacrifici e l'amore della mamma. ...

La Festa della Mamma è Una tradizione che dura da secoli : storia e origini di questa dolce ricorrenza : La Festa della Mamma si celebra la seconda domenica di maggio e quest’anno cade proprio oggi, 12 maggio. Ma quali sono le origini e la storia di questa Festa? Si tratta di una tradizione antica, molto più di quanto si pensi. Già nell’antica Grecia, e poi in epoca Romana, questa ricorrenza era molto sentita e le mamme venivano festeggiate durante le numerose feste dedicate alle divinità femminili e alla fertilità. durante il Medioevo e poi ...

Rom e abusivi fanno Una mega festa per i cinque anni di occupazione : Attivisti di sinistra e rom festeggiano stasera cinque anni di occupazioni abusive prima nell’ex Bnl di via Astesani e da un anno all’ex liceo Omero di via Del Volga. Gli antagonisti di Rimake, dunque, daranno di nuovo vita a ben due giorni di festa, senza ovviamente alcun permesso. Domani ci saranno una “parata festosa” e una cena solidale a base di cibi multietnici e al modico prezzo di 15 euro esentasse: i soldi raccolti verranno usati ...

Festa della mamma - Nino D'Angelo dedicò Una splendida canzone a sua madre : Il 12 maggio è la Festa della mamma, una giornata da festeggiare nel modo giusto per la donna più importante della nostra vita che è sempre lì pronta per darci un aiuto concreto. Si tratta della persona che, nei momenti di difficoltà, è sempre presente nella vita di un figlio al quale dà gli insegnamenti e non lo abbandonerà mai. Nel novecento la Festa della mamma veniva festeggiata l'8 maggio e, dunque, nella prima settimana del mese, ma a ...

Forza Nuova annuncia Una manifestazione contro Lucano davanti alla Sapienza - la protesta : "Salvini la vieti" : “Lucano nemico d’Italia”. Per Forza Nuova il sindaco sospeso di Riace, è un soggetto che rema contro gli interessi degli italiani e, per questo motivo, non avrebbe diritto di parlare all’Università Sapienza. Lucano - rinviato a giudizio a seguito di un’inchiesta sulla gestione dell’accoglienza ai migranti nel paese della Locride divenuto simbolo dell’integrazione - è stato invitato a ...

Festa della Mamma e infertilità : per molte donne è molto più di Una ricorrenza : Il 12 maggio si celebra in Italia la Festa della Mamma. Per molte donne che stanno affrontando le sfide dell’infertilità questa ricorrenza rappresenta molto di più rispetto ad una semplice domenica di primavera. Da circa 30 anni in prima linea nella ricerca scientifica, l’Istituto Valenciano di infertilità (IVI) rappresenta un punto di riferimento per le coppie con problemi di infertilità e da sempre è al fianco delle donne che desiderano ...

I 10 finalisti - più Una Special Selection - all'evento di EdilFesta 2019 con lo chef Barbieri : Giochi, attrazioni e spettacoli per adulti e bambini intratterranno tutti coloro che parteciperanno all'evento, che si terrà presso la sede di Edilnol a Vigliano Biellese. Proprio domenica, il ...

Festa della mamma : non c'è Una data fissa perché coincide con la 2^ domenica di maggio : La Festa della mamma celebra tutte le mamme del mondo, ma ogni nazione ha le sue tradizioni e una diversa data, anche se la sua storia è sempre la stessa. Quest'anno la celebrazioni delle mamme cade il 12 maggio in Italia, negli Stati Uniti e in gran parte dell'Europa. Ma non per tutti i paesi la ricorrenza si celebra nella medesima giornata. La motivazione trova origine nelle radici storiche della Festa stessa: una convinzione comune vuole far ...

Festa dell’Europa - Lamberti (Federchimica) : serve Una Ue competitiva per un’industria chimica all’altezza delle sfide globali : Nel giorno in cui si celebra la Festa dell’Europa Federchimica – Federazione nazionale dell’industria chimica – ha incontrato i parlamentari europei, ricandidati alla prossima tornata elettorale, che nell’attuale legislatura hanno fatto parte delle Commissioni riguardanti temi d’interesse per l’industria chimica: ambiente, industria e mercato interno, agricoltura e trasporti. “Federchimica è profondamente convinta ...

AdUnata Nazionale degli Alpini : ecco il programma della grande festa a Milano : La grande festa è ormai alle porte, e le fanfare si preparano a scendere in strada. Secondo le stime sono 500 mila le persone in arrivo a Milano per celebrare la 92ª Adunata Nazionale degli Alpini, che per tre giorni – dal 10 al 12 maggio - riempirà le vie della metropoli meneghina di penne nere pronte a sfilare orgogliosamente. E a brindare, certo, ancora e ancora, per rendere omaggio al glorioso corpo militare dell'esercito italiano. La scelta ...

Festa della Mamma 2019 – Al Gardaland Sea Life Aquarium Una giornata dedicata a madri e figli : Domenica 12 maggio Festa della Mamma a Gardaland SEA Life Aquarium lettura di una speciale fiaba sulle stelle marine e ingresso gratuito per tutte le mamme Domenica 12 maggio, in occasione della Festa della Mamma, Gardaland SEA Life Aquarium dedicherà un’intera giornata al rapporto Mamma e figli con una promozione ad hoc e una divertente attività. In questa speciale giornata, innanzitutto, tutti i bambini potranno regalare alla loro Mamma ...

AdUnata : piazza Città di Lombardia in festa con polentata - musica e uno sguardo sulla città : ... che in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo ospiterà una copia fedele del suo celebre aliante, realizzata in collaborazione con il Museo della Scienza e della ...

Cgil Ragusa propone Una manifestazione contro la violenza sulle donne : Dalla Cgil proposta di manifestazione contro la violenza sulle donne. A lanciarla Graziella Perticone, segretaria confederale Cgil Ragusa