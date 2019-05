Trattore si ribalta | morto anziano 87 anni

Roma : si ribalta Trattore a Civitella San Paolo - muore 42enne : Un 42enne è morto questa mattina a Civitella San Paolo , vicino Roma : l’uomo è rimasto schiacciato dopo essersi ribalta to con un trattore nel terreno di proprietà del padre, in località Cava dei Sassi. I sanitari accorsi sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto i carabinieri di Torrita Tiberina. L'articolo Roma : si ribalta trattore a Civitella San Paolo , muore 42enne sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidente sui campi - si ribalta col il Trattore morto 60enne nel pescarese : Pescara - Un sessantenne ha perso la vita in un Incidente agricolo accaduto in contrada Pallante di Loreto Aprutino (Pescara). Secondo le prime informazioni l'uomo, che era su un trattore gommato ad effettuare lavori agricoli, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato finendo sotto il mezzo e morendo praticamente sul colpo. Sul posto sono giunti poco dopo i sanitari del 118 che hanno potuto però constatare solo il decesso ...