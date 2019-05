Tragedia sul ring | leggenda del Wrestling stroncato da un infarto | addio a Silver King

Scende dall'auto dopo un incidente e muore investito da un tir Tragedia sulla A1 tra Orvieto e Fabro : Orvieto - Un uomo è morto investito da un tir sulla corsia nord dell'Autostrada del Sole tra Orvieto e Fabro. L'episodio è avvenuto poco prima delle 22 al chilometro 448 e...

Tragedia sulla provinciale : perde il controllo dell'auto e si ribalta - morto un ragazzo : Grave incidente ieri sera a Piossasco, nel Torinese. La Ford Fiesta su cui viaggiava il giovane è finita in una baleara per...

Rai Storia : speciale sul Grande Torino a 70 anni dalla Tragedia di Superga [INFO E DETTAGLI] : A 70 anni dalla tragedia di Superga, andrà in onda il documentario “Grande Torino“, mercoledì 1 maggio alle 21.10 su Rai Storia. La squadra del Grande Torino rimase vittima della sciagura aerea, il 4 maggio 1949. L’imbattibile squadra granata aveva vinto tre campionati di fila, dal 1946 al 1948, macinando record e fornendo l’ossatura alla Nazionale italiana, valorizzando campioni come Virgilio Maroso, Guglielmo ...

Tragedia a Vado Ligure - falciato da automobile che effettua inversione a U : morto sul colpo Leonardo Bracco : Leonardo Bracco residente a Valleggia, capotreno di 54 anni, il motociclista che ha perso la vita nel drammatico incidente avvenuto questa mattina sulla via Aurelia tra Vado e Porto Vado, LEGGI QUI ,. ...

Chernobyl la miniserie sulla Tragedia nucleare del 1986 dal 10 giugno su Sky Atlantic : "Abbiamo a che fare con qualcosa che non è mai accaduto prima su questo pianeta" queste parole riassumono al meglio la portata dell'immane tragedia di Chernobyl.Era il 26 aprile del 1986 quando l'esplosione del reattore numero 4 della centrale a 120 chilometri da Kiev esplose. Le conseguenze di questa esplosione nucleare, inizialmente negate, hanno condizionato l'economia e la salute degli ucraini, dei russi ma anche di tutti gli europei. Se non ...

Tragedia sull'A1 : travolto e ucciso mentre attraversa a piedi l'autostrada : È successo poco prima delle 23 di ieri, all'altezza di San Giuliano e San Donato (Milano). All'alba dello stesso giorno...

Bimba di 4 anni investita da scooter : Tragedia sfiorata sul lungomare : Marina di Massa - Si è sfiorata la tragedia nel pomeriggio a Marina di Massa. Intorno alle 16.30 una bambina di 4 anni se l'è vista brutta quando, per cause in corso di accertamento, è stata investita ...

Bimba di due mesi muore in aereo : Tragedia sul volo Kuala Lumpur-Perth : tragedia, in Australia, a bordo di un aereo A330 della compagnia malese AirAsia X. Una Bimba di due mesi è morta sul volo D7236 da Kuala Lumpur (Malesia) a Perth. Alcuni testimoni hanno...

Parigi - ancora un musicista sul luogo di una Tragedia : Era il 1989 quando il violoncellista Mstislav Rostropovich improvvisò un concerto davanti al Muro di Berlino Un musicista al pianoforte a coda omaggia le vittime del Bataclan intonando 'Imagine' Ora ...

Tragedia sul lavoro a Maniago - muore schiacciato : Infortunio mortale sul lavoro a Maniago , nella ditta di costruzioni metalliche Norio Spa. È successo questa mattina, poco dopo le 6, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri e ...

Vienna. Tragedia alla maratona : atleta crolla sull’asfalto e muore per arresto cardiaco : L'uomo, di circa sessanta anni, è stato portato all'ospedale di Vienna, ma i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Il responsabile della maratona, Wolfgang Konrad: "Siamo dispiaciuti per quanto accaduto. La nostra sincera vicinanza alla famiglia del maratoneta deceduto".Continua a leggere

“43. Il ponte spezzato” - il documentario della Tv svizzera sulla Tragedia del 14 agosto 2018 : Il documentario, realizzato dalla trasmissione di approfondimento Falò per la tv svizzera di lingua italiana RSI, è andato in onda il 28 febbraio. Eccolo in versione integrale. Lara riceve un messaggio da Luigi: “Faccio l’ultima consegna e vengo a casa”. Da quel momento soltanto silenzio e poi l’ansia che comincia a salire. È il 14 agosto 2018 e alle ore 11.36 di quella vigilia di Ferragosto è crollato il ponte Morandi di Genova. Il bilancio ...

Vieni da me - Manuela Villa e la confessione in diretta sulla molestia : 'Da lì tutta una Tragedia' : Piccolo incidente durante all'inizio di Vieni da Me di oggi 20 marzo. Caterina Balivo ha aspettato per alcuni minuti Manuela Villa , che però ha tardato ad arrivare. Ecco perché ha improvvisamente ...