Traffico Roma del 12-05-2019 ore 17 | 30

Traffico Roma del 12-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 16.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. RIAPERTA VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA EUGENIO IV E VIA CALISTO II NELLE DUE DIREZIONI, MENTRE PER ALLAGAMENTO RIMANE SEMPRE CHIUSA VIA DI CASAL MORENA ALL’ALTEZZA DI VIA NIOBE DIREZIONE ANAGNINA. PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO NELLA ...

Traffico Roma del 12-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 15.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. NUMEROSI I DISAGI IN SEGUITO AL MALTEMPO CHIUSA PER ALLAGAMENTO VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA EUGENIO IV E VIA CALISTO II NELLE DUE DIREZIONI PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA VIA DI CASAL MORENA ALL’ALTEZZA DI VIA NIOBE IN DIREZIONE ...

Traffico Roma del 12-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 14.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. ANCORA CHIUSA VIA DI CASAL MORENA PER UN ALLAGAMENTO ALL’ALTEZZA DI VIA NIOBE IN DIREZIONE ANAGNINA. BREVI RALLENTAMENTI SULLA STATALE 148 PONTINA TRA LO SVINCOLO DI TOR DE CENCI E IL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI. IN CITTA’ Traffico ...

Traffico Roma del 12-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 13.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CHIUSA PER ALLAGAMENTI VIA DI CASAL MORENA ALL’ALTEZZA DI VIA NIOBE IN DIREZIONE ANAGNINA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SUL LUNGOTEVERE TOR DI NONA IN PROSSIMITA’ DEL PONTE UMBERTO I STESSSA SITUAZIONE IN VIA MATTIA BATTISTINI ALL’ALTEZZA DI VIA ENNIO BONIFAZI. SEMPRE PER INCIDENTE IL ...

Traffico Roma del 12-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 12.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CHIUSA PER ALLAGAMENTI VIA DI CASAL MORENA ALL’ALTEZZA DI VIA NIOBE IN DIREZIONE ANAGNINA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SUL LUNGOTEVERE FLAMINIO IN PROSSIMITA’ DI VIA ANTONAZZO RomaNO A PIAZZA DEL POPOLO OGGI SONO IN PROGRAMMA I FESTEGGIAMENTI PER LA FESTA DELL’INFERMIERE DALLE ORE 09 ...

Traffico Roma del 12-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 11.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PROSEGUE IL MALTEMPO SULLA NOSTRA REGIONE. IN CITTA’ LE PIOGGE DI QUESTE ORE HANNO CREATO DEGLI ALLAGAMENTI IN PARTICOLARE SU ALCUNE STRADE. A SUD DELLA CAPITALE CHIUSA PER ALLAGAMENTI VIA DI CASAL MORENA ALL’ALTEZZA DI VIA NIOBE IN DIREZIONE ANAGNINA. CI SONO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN ...

Traffico Roma del 12-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 10.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PROSEGUE IL MALTEMPO SULLA NOSTRA REGIONE. IN CITTA’ LE PIOGGE DI QUESTE ORE HANNO CREATO DEGLI ALLAGAMENTI IN PARTICOLARE SU ALCUNE STRADE. A SUD DELLA CAPITALE CHIUSA PER ALLAGAMENTI VIA DI CASAL MORENA ALL’ALTEZZA DI VIA NIOBE IN DIREZIONE ANAGNINA. CI SONO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SULLA ...

Traffico Roma del 12-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 09.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PROSEGUE IL MALTEMPO SULLA NOSTRA REGIONE. LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UNA NUOVA ‘ALLERTA METEO . SI PREVEDONO SUL LAZIO ‘PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. POSSIBILI GRADINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO. PER QUANTO RIGUARDA IL Traffico LA CIRCOLAZOINE AL ...

Traffico Roma del 12-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 08.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UNA PRIMAVERA DAVVERO MOVIMENTATA DAL PUNTO DI VISTA CLIMATICO QUELLA CHE STIAMO VIVENDO IN QUESTI GIORNI. DOPO UN EFFIMERA TREGUA DELLE ULTIME ORE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UNA NUOVA ‘ALLERTA METEO . SI PREVEDONO SUL LAZIO ‘PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O ...

Traffico Roma del 12-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 07.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UNA PRIMAVERA DAVVERO MOVIMENTATA DAL PUNTO DI VISTA CLIMATICO QUELLA CHE STIAMO VIVENDO IN QUESTI GIORNI. DOPO UN EFFIMERA TREGUA DELLE ULTIME ORE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UNA NUOVA ‘ALLERTA METEO . SI PREVEDONO SUL LAZIO ‘PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O ...

Traffico Roma del 11-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 19.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE, SULLE CONSOLARI Traffico INTENSO DI RIENTRO VERSO IL CENTRO. NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI ALLA VIABILITA’ .NE SEGNALIAMO UNO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIALE DELL’OCEANO PACIFICO RALLENTAMENTI ...

Traffico Roma del 11-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 18.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO, TUTTO TRANQUILLO SUL RACCORDO ANULARE E LUNGO LE ALTRE AUTOSTRADE. PER QUANTO RIGUARDA LE CONSOLARI C’È UN PO DI Traffico DI RIENTRO VERSO IL CENTRO. SULLA CASSIA RESTANO CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ...

Traffico Roma del 11-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 17.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO, SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL CENTRO. SUL LUNGOTEVERE CODE TRA PONTE SANT’ANGELO E PONTE CAVOUR RESTANO POI DISAGI SULLA CRISTOFORO COLOMBO PENALIZZATA DA UN INCIDENTE, INCIDENTE RIMOSSO AVVENUTO ...