Tottenham-Liverpool | finale Champions League | in tv appuntamento su Rai 1 il primo giugno

Blastingnews

(Di domenica 12 maggio 2019) Il trofeo più ambito d'Europa andrà in Inghilterra, se alo stabilirà ladi2019 in programma per sabato 1all’Estadio Metropolitano di Madrid alle ore 21:00. Una sfida che promette emozioni e che per la seconda volta nella storia sarà un discorso esclusivo tra due squadre inglesi (il precedente nel 2008 con Manchester United e Chelsea, vinsero i Red Devils ai rigori). Se non altro per blasone ilgode di un leggero favore nei pronostici, ma ilai quarti è riuscito nell’impresa di eliminare il Manchester City di Guardiola, squadra che in Premierprecede entrambe le finaliste di. E chissà che il 1°Pochettino non possa avere di nuovo a disposizione anche il leader della squadra Kane (ora fuori per infortunio). La partita tra Spurs e Reds sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 e sul ...

pisto_gol : Un giorno Mark Hughes disse ad Arrigo Sacchi “Come ha fatto a far correre in avanti gli italiani,abituati a correre… - SNAI_Official : 4 squadre inglesi per il momento non hanno intenzione di uscire dall’Europa ???? #ChampionsLeague… - Eurosport_IT : ALTRO CHE BREXIT ?????? Quattro squadre inglesi in finale di Champions League ed Europa League: sarà Tottenham-Liverp… -