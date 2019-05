Toro ascendente toro | ecco l’oroscopo di Archie Harrison E degli altri royal baby

vanityfair

(Di domenica 12 maggio 2019) George di CambridgeCharlotte di CambridgeLouis di Cambridge, nato alle 5.26 del 6 maggio, primogenito di Harry del Galles e di Meghan Markle, è un. Anzi,. E non è l’unico in famiglia: anche la principessa Charlotte, 4 anni, nata il 2 maggio, e Louis, un anno, nato il 23 aprile, condividono lo stesso segno zodiacale. E questa è una grande notizia perché le amiciziesono meravigliose. Tutti e tre i cugini, a dar retta allo zodiaco, dovrebbero avere tratti comuni della personalità, ossia essere leali e affidabili: un buon legame tra loro così dovrebbe essere garantito. AncheGeorge, nato il 22 luglio, segno zodiacale Cancro, dovrebbe avere tutte le carte in regola per andare d’accordo con. Cancro esono, infatti, due segni che comunicano bene tra di loro. Nonostante le rispettive personalità. E ...

