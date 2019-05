This Is Us | maxi-rinnovo per la serie tv della Nbc | altre tre stagioni

blogo

(Di domenica 12 maggio 2019)Is Us durerà almeno fino a sei. Ebbene sì: oggi, nella giornata degli upfrontrete, la Nbc ha annunciato un mega-da ben treper una delletv più viste degli ultimi anni. Questo permette allo show creato da Dan Fogelman di avere altri ben 54 episodi, dal momento che ogni stagione, così come le prime tre già andate in onda (da noi latv è trasmessa da FoxLife), sarà composta da 18 puntate.L'annuncio deltv più vista del network arriva a fine stagione e non, come ci si sarebbe potuto aspettare, in inverno. Due i motivi: da una parte, voler dare la notizia delinsieme a quelle relative alle nuovetv ordinate, e dall'altra aver la certezza che Fogelman continuasse a lavorarci, cosa avvenuta solo ad inizio maggio, quando l'autore ha rinnovato il proprio contratto con la 20th Century Fox, che produce ...

