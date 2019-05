Terrapiattisti | il sociologo | “Siamo oltre le fake news | i social hanno cancellato la

meteoweb.eu

(Di domenica 12 maggio 2019) Siamo ormai “le“, siamo alla creazione di “verità parallele, che tendono ad autoalimentarsi, e il cui scontro, genera violenza“. Il preoccupante scenario futuro è tratteggiato daldella comunicazione Andrea Fontana, ordinario all’Università di Pavia nel corso di Comunicazione Professionale Multimediale e autore di “Regimi di verità. Convivere con leggende e fatti alternativi”, appena uscito per Eodice Edizioni. In un’intervista con l’AGI lo scienziato ne parla in occasione del convegno dei, che a Palermo ha riunito pochi adepti ma molti curiosi domenica 12 maggio. Guglielmo Mangiapane/LaPresse Il processo che ha portato a dubitare di verità scientifiche comprovate, come la sfericità del Pianeta, a detta dello studioso è cominciato “nel ‘900, quando la scienza si è legata al potere: ...