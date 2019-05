Tennis | qualificazioni Internazionali d’Italia 2019 | Cristiana Ferrando esce di scena nel

Tennis - Pre-Qualificazioni Internazionali d’Italia 2019 : Andrea Basso accede al main draw - Filippo Baldi nel tabellone delle qualificazioni : Andrea Basso ha vinto le Pre-qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2019. Il Tennista ligure ha sconfitto in finale Jannik Sinner, guadagnandosi la wild card per il main draw del torneo al Foro Italico. Una straordinaria impresa per il numero 419 del mondo, che ha avrà la possibilità di giocare la sua prima partita a livello ATP proprio a Roma. Sinner è entrato nel tabellone delle qualificazioni, ma ha ancora la possibilità di ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2019 : i tabelloni delle Prequalificazioni. Ci sono Sinner e Musetti : Tutto pronto per uno degli appuntamenti più importanti per il Tennis tricolore: tra poco più di una settimana scatteranno gli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma. C’è grande attesa, ma il torneo inizia prima per alcuni giocatori del Bel Paese: ci sono infatti le Prequalificazioni, dove in palio ci sono wild card per il main draw (il vincitore) e per le qualificazioni. Andiamo a scoprire i due tabelloni: al via le stelle ...

Tennis - diritti tv : accordo tra Sky e Sportcast. SuperTennis perde 7 tornei ma trasmetterà le qualificazioni di Wimbledon : Novità importanti in materia di diritti televisivi per quanto riguarda il Tennis. Sky Italia e Sportcast, la società controllata dalla FIT che gestisce il canale tv Super Tennis, hanno infatti trovato un accordo riguardo ai contenuti per il biennio 2019-2020: le due piattaforme si sono scambiate i diritti di trasmissione di alcuni dettagli. Sportcast ha ceduto a Sky alcuni eventi importanti come gli ATP 500 di Queen’s, di Tokyo e di Vienna ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Matteo Berrettini si cancella dalle qualificazioni : Matteo Berrettini ha deciso di rinunciare alla disputa delle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid, che prenderanno il via nella giornata di domani per quel che concerne il settore maschile. Il romano, infatti, è ancora in corsa nel torneo ATP 250 di Monaco, in Germania, dove giocherà nel pomeriggio i quarti di finale contro Philipp Kohlschreiber. Essendo, inoltre, proveniente da una striscia di sette vittorie consecutive, appare chiaro il ...

Tennis - WTA Praga 2019 : Jasmine Paolini eliminata nel turno decisivo delle qualificazioni : Jasmine Paolini manca l’accesso al tabellone principale del torneo WTA di Praga. La nativa di Castelnuovo Garfagnana è stata sconfitta nel turno decisivo delle qualificazioni dalla tedesca Antonia Lottner, numero 157 del mondo, in due set con un doppio 6-4 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco. Eppure era stata Paolini, che occupa la posizione 175 del ranking, ad ottenere il primo break, strappando il servizio nel terzo game. ...

Tennis - ATP 250 Monaco 2019 : Lorenzo Sonego domina - rischia - ma alla fine batte Henri Laaksonen e passa le qualificazioni : Lorenzo Sonego si qualifica per il tabellone principale del torneo ATP 250 di Monaco. Il ventitreenne torinese ha battuto lo svizzero Henri Laaksonen, numero 3 del suo Paese, con il punteggio di 6-0 5-7 7-6(4). L’azzurro, per accedere al main draw, ha salvato due match point. Per Sonego, adesso, i quattro possibili accoppiamenti in tabellone sono rappresentati dal cileno Cristian Garin, dal tedesco Jan-Lennard Struff, dall’ungherese ...

Tennis - WTA Stoccarda 2019 : Giulia Gatto Monticone esce nell’ultimo turno delle qualificazioni : Giulia Gatto Monticone non riesce ad accedere al tabellone principale del torneo WTA Premier di Stoccarda: sulla terra battuta indoor della città tedesca l’azzurra si ferma nel terzo ed ultimo turno delle qualificazioni, battuta dopo due ore e 17 minuti di aspra battaglia dalla belga Greetje Minnen, che si impone con il punteggio di 6-1 6-7 (3) 6-2. Nel primo set l’azzurra subisce subito il break in apertura della belga, non sfrutta ...

Tennis - qualificazioni WTA Istanbul 2019 : Martina Di Giuseppe eliminata nel turno decisivo da Kudermetova : Non giungono buone notizie dalle qualificazioni del WTA di Istanbul (Turchia). La nostra Martina Di Giuseppe (n.180 del mondo) è stata sconfitta nel turno decisivo con il punteggio di 6-4 6-1 dalla russa Veronika Kudermetova (testa di serie n.1 delle “quali”) in 1 ora e 11 minuti di partita. Un match nel quale la giocatrice dell’Est ha messo in mostra la propria superiorità, specie dal secondo parziale in avanti, ottenendo il ...

Tennistavolo - Mondiali individuali Budapest 2019 : bene gli italiani nella prima giornata delle qualificazioni : Sono scattati oggi a Budapest, in Ungheria, i Mondiali individuali di Tennistavolo: spazio alle sole specialità olimpiche, con i primi incontri dei gironi di qualificazione dei singolari maschile e femminile, ed i due turni preliminari del doppio misto. Ottime notizie per l’Italia, con i nostri portacolori che hanno vinto tutti gli incontri odierni: i sette azzurri impegnati in singolare (Niagol Stoyanov è testa di serie) mantengono ...

Tennis - ATP Budapest 2019 : si ferma all’ultimo turno delle qualificazioni Jannik Sinner : Si infrange contro il tedesco Yannick Magen la corsa del nostro Jannik Sinner verso il tabellone principale del torneo ATP di Budapest: sulla terra battuta magiara l’azzurro, che aveva ricevuto una wild card per il tabellone cadetto, viene sconfitto dal teutonico, numero 4, con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 36 minuti di gioco. Nel primo set parte subito bene il tedesco, che allunga al termine del quarto game, nel corso del ...

Tennis - qualificazioni Masters 1000 Montecarlo 2019 : Thomas Fabbiano esce di scena nel turno decisivo. Vince Londero in due set : Niente da fare per il nostro Thomas Fabbiano, impegnato nel turno decisivo delle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo 2019. Il pugliese è stato sconfitto dall’argentino Juan Londero (n.66 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-1 in 1 ora e 42 minuti di partita, dovendo dire addio alle possibilità di accesso al tabellone principale. Un match nel quale Fabbiano non ha trovato la giusta continuità di gioco, commettendo qualche errore ...

Tennis - Qualificazioni Masters 1000 Montecarlo 2019 : Julian Ocleppo deve arrendersi nel turno decisivo ad Andreozzi : Niente da fare per il nostro Julian Ocleppo nel turno decisivo delle Qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo 2019. Il figlio dell’ex Tennista Gianni Ocleppo si è dovuto arrendere in due set all’argentino Guido Andreozzi (n.90 ATP) con il punteggio di 6-3 6-1 in 1 ora e 18 minuti di partita. Un match nel quale la maggior qualità da fondo del sudamericano hanno fatto la differenza sul rosso del Principato. Termina così quindi ...