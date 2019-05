Tennis | Masters 1000 Madrid 2019 | Novak Djokovic conquista la finale! Il serbo piega in

oasport

(Di domenica 12 maggio 2019)non tradisce e per la terza volta in carrieraildi(Spagna). Il, n.1 del mondo, supera in due set 6-3 6-4 il giovane greco (n.9 ATP) Stefanos Tsitsipas, che ieri era stato capace di eliminare lo spagnolo Rafael Nadal. L’ellenico, a quanto pare, ha risentito della fatica della partita contro l’asso iberico in un atto conclusivo dove la precisione chirurgica di Nole ha fatto la differenza. Per il 31enne nativo di Belgrado si tratta del 33° successo di un, eguagliando lo stesso numero di successi, in questa tipologia di tornei, proprio di Nadal. Nel primo setimpone fin da subito il proprio ritmo da fondo. Giocando con estrema attenzione e dando sempre un’eccezionale profondità al suoi colpi, il n.1 del mondoil break nel secondo game, volando sul 3-0. Le traiettorie ad effetto dell’ellenico ...

