Tennis | Internazionali d’Italia 2019 | i risultati di domenica 12 maggio Berrettini e

Tennis - qualificazioni Internazionali d’Italia 2019 : Cristiana Ferrando esce di scena nel turno decisivo. Vince Mona Barthel in due set : Si conclude nel turno decisivo delle qualificazioni il sogno di Cristiana Ferrando (n.455 del mondo) di staccare il biglietto per il main draw degli Internazionali d’Italia 2019 di Tennis. Sulla terra rossa romana, l’azzurra è stata sconfitta dalla più quotata tedesca Mona Barthel (n.88 WTA) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 18 minuti di partita. Un match nel quale l’italian ha pagato a caro prezzo le incertezze in ...

Internazionali Italia di Tennis Roma 2019 al via su Sky Sport : Su Sky Sport, da domenica 12, a domenica 19 maggio, in diretta da Roma il meglio del Tennis mondiale maschile per la 76esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, il cui titolo è detenuto dallo spagnolo Rafael Nadal. E da quest’anno, grazie all’accordo con SuperTennis, Sky Sport – Official Broadcaster del torneo maschile -trasmetterà anche due quarti di finale, le semifinali e la finale del torneo ...

Tennis - Internazionali BNL d’Italia : oltre 100 ore di diretta su Sky : La stagione Tennistica entra nel vivo e si prepara per uno degli eventi più attesi dell’anno. Su Sky Sport, da domani, domenica 12, a domenica 19 maggio, in diretta da Roma appuntamento con il meglio del Tennis mondiale maschile per la 76esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, il cui titolo è detenuto dallo spagnolo Rafael […] L'articolo Tennis, Internazionali BNL d’Italia: oltre 100 ore di diretta su Sky è stato ...

Internazionali di Tennis a Roma 2019 : protagonisti - storia - pronostici : Al via nel weekend la 76ª edizione degli Internazionali d2019;Italia di tennis, a Roma, ancora una volta sponsorizzati da Bnl. Il torneo tennistico più prestigioso del nostro paese (categoria Atp Masters 1000 e Wta Premier 5), tra i più importanti al mondo sulla terra rossa, entra nel vivo da domenica con i primi match del tabellone principale, dopo una settimana dedicata alle qualificazioni. Ancora una volta la formula degli ...

Internazionali d’Italia – Angelique Kerber dà forfait : la Tennista tedesca ko per un problema alla caviglia : Angelique Kerber costretta a dare forfait dagli Internazionali d’Italia: la tennista tedesca ko a causa del problema alla caviglia che l’ha costretta a ritirarsi dal WTA di Madrid Gli Internazionali d’Italia 2019 perdono una fra le protagoniste più attese. Angelique Kerber, tennista tedesca che occupa la 4ª posizione nel ranking mondiale femminile, è stata costretta ad annunciare il suo ritiro dal torneo di Roma. La ...

Torna Tennis & Friends - check up gratuiti a Internazionali Bnl Roma : Roma, 10 mag. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della seconda edizione di Napoli ad aprile, Torna Tennis & Friends 'Salute e sport…sport è salute' 9° Special Edition. Anteprima dell'edizione principale di ottobre, questa prima tappa Romana si svolge sabato 18 maggio nell'ambito degli Internazion

Tennis - Pre-Qualificazioni Internazionali d’Italia 2019 : Andrea Basso accede al main draw - Filippo Baldi nel tabellone delle qualificazioni : Andrea Basso ha vinto le Pre-qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2019. Il Tennista ligure ha sconfitto in finale Jannik Sinner, guadagnandosi la wild card per il main draw del torneo al Foro Italico. Una straordinaria impresa per il numero 419 del mondo, che ha avrà la possibilità di giocare la sua prima partita a livello ATP proprio a Roma. Sinner è entrato nel tabellone delle qualificazioni, ma ha ancora la possibilità di ...

Tennis - Jannik Sinner si qualifica agli Internazionali d’Italia se… Tutte le possibilità per giocare a Roma : Jannik Sinner ha perso la finale delle pre-qualificazioni che mettevano in palio un posto per gli Internazionali d’Italia 2019, il Masters 1000 che si disputerà sulla terra rossa del Foro Italico di Roma dal 12 al 19 maggio. Il giovane altoatesino ha lottato con Andrea Basso ma è stato battuto in rimonta in tre set e dunque non ha potuto festeggiare l’accesso al tabellone principale del torneo più importante che si gioca nel nostro ...

Tennis - Internazionali d'Italia : Camila Giorgi non ci sarà : TORINO - Camila Giorgi non parteciperà agli Internazionali d'Italia. L'azzurra, numero 34 del ranking mondiale, è costretta a rinunciare all'appuntamento del Foro Italico per il protrarsi di un ...

Tennis : Camila Giorgi non sarà a Roma. L’azzurra si cancella dagli Internazionali d’Italia : Ennesimo forfait di Camila Giorgi: la marchigiana si è infatti cancellata dall’entry list degli Internazionali d’Italia, dove avrebbe fatto la propria comparsa da numero 1 del nostro Paese. L’azzurra, che da tempo è alle prese con un problema ad un polso che l’ha costretta a saltare anche la Fed Cup in Russia e il WTA Premier Mandatory di Madrid, era l’unica nostra giocatrice ammessa direttamente in tabellone al ...

Tennis - Jannik Sinner dopo la vittoria su Musetti : “Che bello giocare al Pietrangeli - un sogno tornare per gli Internazionali” : Jannik Sinner ha sconfitto Lorenzo Musetti al termine di una partita accesissima giocata sulla terra battuta del Foro Italico e si è così qualificato alla finale delle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia. L’altoatesino si è imposto in tre set e domani incrocerà Andrea Basso per un posto nel tabellone principale del Masters 1000 che si giocherà nella capitale, il 17enne ha raccontato l’incontro tramite le ...

Tennis - Matteo Berrettini sogna in grande : “voglio Wimbledon e gli Internazionali” : Matteo Berrettini si sta affacciando da poco nella top 50 del ranking mondiale, ma già pensa a ciò che potrà vincere in carriera “Spero di essere la mina vagante, ho sicuramente una spinta in più rispetto agli altri. Sono di Roma e sono l’unico romano presente. Vincere al Foro Italico sarebbe il sogno più grande insieme al trionfo di Wimbledon: sono i due trofei ai quali ambisco di più“. Lo dice Matteo Berrettini a pochi ...

Tennis - Roger Federer : “La partecipazione agli Internazionali d’Italia 2019 è un’opzione. Dipende da come andrà a Madrid” : Senza se e senza ma è lo svizzero Roger Federer l’osservato speciale del Masters 1000 di Madrid (Spagna). Lo svizzero, attuale n.3 del mondo, fa il suo ritorno sulla terra rossa dopo tre stagioni e comincia dal torneo iberico il proprio percorso che vorrà portarlo al Roland Garros (26 maggio-9 giugno). L’elvetico giocherà quest’oggi, non prima delle 20.00, contro il francese Richard Gasquet (n.39 del mondo) e si aspetta un ...

Tennis World Tour Roland-Garros Edition : 2 star internazionali del Tennis mondiale entrano a far parte del roster : Questo maggio, due star internazionali del tennis mondiale entrano a far parte del roster di tennis World Tour Roland-Garros Edition, portando il numero di giocatori ATP e WTA presenti in game a 33. I giocatori potranno indossare i panni di Rafael Nadal, 11 volte vincitore del Roland-Garros, e di Kristina Mladenovic, giocatrice francese stabilmente nelle prime 50 posizioni mondiali, per i match su terra rossa del ...