Tabellone Playoff Serie A basket 2019 | accoppiamenti e incroci dai quarti alla finale

Playoff Serie B 2019 : Tabellone - calendario - programma - orari e tv. Rischio rinvio per il caso Palermo? : Il 17 maggio dovrebbero incominciare i Playoff promozione della Serie B ma c’è il serio Rischio di un rinvio. Il Palermo, infatti, è attualmente sotto osservazione da parte della Procura Federale e c’è la possibilità che il club siciliano, terzo nella classifica finale del campionato, venga retrocesso automaticamente in Serie C a causa di quattro bilanci consecutivi falsati. I rosanero sono già ammessi alle semifinali dei Playoff ma ...

Volley femminile - Playoff A1 2019 : il Tabellone delle semifinali. Programma - orari e tv : Con le vittorie ottenute questa sera da Monza e Novara si è concluso il Programma dei quarti di finale dei Playoff della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Soltanto un paio di giorni di riposo per le due formazioni e sarà già il momento di tornare in campo per le semifinali, che si disputeranno al meglio delle cinque partite. Le campionesse in carica di Conegliano dovranno fronteggiare la formazione brianzola, reduce dalla brillante ...

Nba Playoff - il Tabellone : via sabato con Philadelphia-Brooklyn : Detroit alla postseason, Charlotte eliminata. Warriors per Gallinari, Nuggets per Belinelli. E l'incrocio tra Golden State e Houston possibile già al secondo turno. Sono gli ultimi verdetti della ...

LIVE Volley - Playoff Scudetto : gara-2 quarti di finale in DIRETTA. risultati e Tabellone. Civitanova in semifinale - Perugia e Trento a gara-3 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gara-2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley maschile, oggi pomeriggio si disputano tre partite e si potrebbe già definire il quadro delle semifinali. Dopo la vittoria di Modena su Milano che ha permesso ai Canarini di passare il turno, oggi toccherà alle altre tre big cercare di espugnare i campi delle avversarie con l’obiettivo di chiudere i conti: riusciranno le tre corazzate ...

Playoff Eurolega basket 2019 : Tabellone - calendario - programma - orari e tv : Si è definito il tabellone dei Playoff dell’Eurolega 2019 di basket, la massima competizione continentale per importanza. Le migliori 8 squadre tra le 16 che hanno partecipato al “campionato europeo” proseguono la propria avventura e andranno a caccia del trofeo, purtroppo non ci sarà l’Olimpia Milano che ha detto addio al sogno post-season perdendo sul campo dell’Anadolu Efes. Il Fenerbahce di Datome e Melli ha ...

Volley - Playoff Superlega 2019 : le otto qualificate ai raggi X. Il Tabellone e i possibili incroci : La Superlega entra nel vivo, scattano i Playoff per il massimo campionato italiano di Volley maschile: le migliori otto squadre sono pronte ad affrontarsi per andare a caccia del trofeo. Diamo uno sguardo alle varie formazioni analizzandole ai raggi X e studiamo il tabellone con tutti i possibili incroci. PERUGIA: I Block Devils sono i grandi favoriti della vigilia e hanno tutte le carte in regola per conquistare il secondo scudetto consecutivo. ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2019 : il Tabellone completo. Programma - orari e tv : Si è conclusa nel fine settimana la regular season della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Dieci delle undici formazioni ancora iscritte al campionato dopo la rinuncia di Napoli hanno conquistato un posto nei Playoff e si affronteranno tra loro nella seconda parte della stagione per andare a caccia dello scudetto. Schio, Venezia, Ragusa, San Martino di Lupari, Broni e Lucca hanno occupato in questo ordine le prime sei posizioni e sono già ...

Calendario Playoff Scudetto SuperLega volley : date - programma - orari e tv. Tabellone e incroci verso il tricolore : Le migliori otto squadre della regular season si sfideranno nei Playoff Scudetto della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I quarti di finale si giocheranno al meglio delle tre partite: gara-1 nel weekend del 30-31 marzo, gara-2 il 6-7 aprile, l’eventuale bella il 13 aprile. A seguire le semifinali al meglio dei 5 incontri (16, 19, 22, 25, 28 aprile) e poi l’atto conclusivo che metterà in palio il tricolore ...

