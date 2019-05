Superbike | GP Italia 2019 | gara-2 cancellata per il maltempo | Bautista conserva 43 punti

Superbike - GP Italia 2019 : risultato superpole race. Rea firma la seconda vittoria a Imola - Bautista terzo : Jonathan Rea ha vinto la superpole race del GP d’Italia 2019, quinta tappa del Mondiale Superbike che si sta svolgendo a Imola. Il nordirlandese è risultato impeccabile sul tracciato emiliano e ha così conquistato la seconda vittoria consecutiva in campionato guadagnando cinque punti su Alvaro Bautista, oggi terzo, che però conserva 43 lunghezze di margine in classifica generale rimanendo il grande favorito per il titolo iridato. Il ...

LIVE Superbike - GP Italia Imola 2019 in DIRETTA : superpole race e gara-2 in tempo reale. Ducati per il riscatto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della superpole race e della gara-2 del GP d’Italia di Superbike. Jonathan Rea ha dominato gara-1 ed ha dimostrato di poter riaprire la lotta per il Mondiale approfittando di una Ducati che non può sfruttare tutta la potenza del proprio motore sul tracciato Italiano. Il principale rivale dell’alfiere della Kawasaki sarà il britannico Chaz Davies, in gran ripresa nelle ultime tappe dopo un ...

Diretta Sbk 2019/ Superbike streaming video tv - superpole race e gara 2 - Gp Italia - : Diretta Sbk 2019, Superbike streaming video e tv: oggi in programma superpole race e gara 2 del Gp d'Italia a Imola, domenica 12 maggio.

Superbike oggi - GP Italia Imola 2019 : orari d’inizio e come vedere in tv e streaming superpole race e gara-2 : oggi domenica 12 maggio si disputa il GP d’Italia 2019, tappa valida per il Mondiale Superbike. Si corre sul mitico tracciato di Imola, si torna in pista per la superpole race (la gara rapida in programma al mattino) e per la gara-2 su distanza tradizionale prevista per il pomeriggio. Ieri è andata in scena la gara-1, oggi andrà in scena un nuovo spettacolo con tutti i big pronti a darsi battaglia per la vittoria. Alvaro Bautista vuole ...

Superbike - GP Italia Imola 2019 : Jonathan Rea vuole l’en plein - Alvaro Bautista e Chaz Davies vorranno contrastarlo : La vendetta è un piatto che si serve freddo. Jonathan Rea ritorna al successo di una manche nel Mondiale 2019 di Superbike dopo il dominio incontrastato dello spagnolo della Ducati Alvaro Bautista ed impone la sua legge in gara-1 del GP d’Italia sul circuito di Imola, quinto round iridato. Il nord-irlandese ha rispettato i pronostici della vigilia e sulla Kawasaki, stabile come non mai lungo il circuito del Santerno, ha saputo centrare il ...

Superbike : Gp Italia. Rea vince gara 1 davanti a Bautista-2- : Jonathan Rea interrompe il monopolio di Alvaro Bautista. Primo successo stagionale per il pilota del Kawasaki Racing Team, che si aggiudica.

VIDEO Superbike - Gara-1 GP Italia : highlights e sintesi - Jonathan Rea batte Bautista a Imola : Jonathan Rea ha vinto la Gara-1 del GP d’Italia 2019, prova valida per il Mondiale Superbike. Il centauro della Kawasaki è riuscito a spezzare la serie di undici vittorie consecutive firmata da Alvaro Bautista, lo spagnolo della Ducati oggi si è dovuto accontentare della seconda piazza mentre il suo compagno di squadra Chaz Davies non ha terminato la gara. Da segnalare la sesta piazza di Marco Melandri, podio completato dal turco ...

DIRETTA SBK 2019/ Superbike streaming video tv : le ambizioni di Davies - Gp Italia - : DIRETTA Sbk 2019, chiusasi poco fa la Fp3, la terza sessione di prove libere: Jonathan Rea è stato il migliore in assoluto su Kawasaki

Diretta Sbk 2019/ Superbike streaming video tv Davies 1nella Superpole! - Gp Italia - : Diretta Sbk 2019, chiusasi poco fa la Fp3, la terza sessione di prove libere: Jonathan Rea è stato il migliore in assoluto su Kawasaki

Sky Sport MotoGP e TV8 - Diretta Superbike Round Italia (10 -11 - 12 Maggio) : Il Campionato del mondo MOTUL FIM SuperSport è pronto a tornare a regalare emozioni. Dopo le ultime due gare, al MotorLand di Aragon e ad Assen, dove l'adrenalina è stata al limite fino alla bandiera a scacchi, i piloti si preparano adesso a spostarsi in Italia, per dar vita ad una nuova sfida nel leggendario Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, una pista che è spesso stata lo scenario di battaglie storiche del ...

LIVE Superbike - GP Italia Imola 2019 in DIRETTA : superpole e gara-1 in tempo reale - tutti contro Bautista : Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della superpole e della gara-1 del GP di Imola di Superbike. Sul tracciato Italiano, lo spagnolo Bautista e la sua splendida Ducati vogliono continuare a dominare il Mondiale dopo un avvio strabiliante, coronato da 11 successi in altrettante gare, record assoluto per quanto riguarda la categoria. Il principale rivale del Team di Borgo Panigale è sicuramente il britannico della Kawasaki ...

Superbike - GP Italia Imola 2019 oggi : orari e programma superpole e gara-1. Come vederle in tv e streaming : Dopo la giornata di ieri, dedicata alle prime due sessioni di prove libere, il Gran Premio d’Italia 2019 di Superbike inizia a fare sul serio. Sul circuito di Imola, infatti, i protagonisti del Mondiale dedicato alle moto derivate di serie, saranno impegnate tra superpole e gara-1. Si inizierà, quindi, alle ore 11.00 con i 25 delle qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della prima manche che prenderà il via alle ore ...

Diretta Sbk 2019/ Superbike streaming video e tv Superpole e gara-1 Gp Italia Imola : Diretta Sbk 2019 Superbike streaming video e tv, Superpole e gara-1 del Gp Italia a Imola. Gli orari e la cronaca degli eventi di oggi, sabato 11 maggio,.

Superbike - Round Italia : Rea chiude in testa il venerdì. Bautista quarto le seconde libere : Su un circuito che lo ha visto trionfare sette volte e salire in dodici occasioni sul podio, Jonathan Rea infila due sessioni molto convincenti e comanda in entrambe la classifica. Il suo miglior ...