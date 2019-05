Spal | Semplici | “Il mio futuro dipende dai piani del club”

Spal - Semplici in conferenza : “Col Napoli serve prova eccezionale - c’è voglia di dimostrare e non accontentarsi! In campo i migliori…” : La conferenza stampa del tecnico della Spal Il tecnico della Spal Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli Domani gara senza interesse, giocherete sereni? “E’ la cosa più bella, arrivare a conquistare la salvezza con tre giornate d’anticipo. Nessuno l’avrebbe mai pensato, siamo contenti e consapevoli di dare il massimo in queste gare e fare più punti. Domani ...

GRAFICO – Probabili formazioni Spal-Napoli : 4 cambi e attacco inedito per Ancelotti. Semplici col 3-5-2 : Probabili formazioni Spal-Napoli, le possibili scelte di Carlo Ancelotti e Leonardo Semplici per il match: Probabili formazioni Spal-Napoli. Secondo posto già acquisito aritmeticamente ma per gli azzurri c’ è da onorare quest’ultimo scorcio di stagione. La prima delle tre gare che mancano alla fine, è Spal-Napoli il posticipo valido per la 36esima giornata di campionato. L’ edizione online della Gazzetta dello Sport ...

Spal - Petagna : 'Nazionale - serve io ci sono! Semplici mi ha messo vicino alla porta' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , Andrea Petagna ha parlato dello stage in Nazionale e della sua annata da record con la SPAL: ' È stato uno stage breve ma importante. Anche simbolico, per quanto mi riguarda. Era giusto farmi ...

Serie A Spal - Semplici : «Abbiamo sconfitto squadre di rango - salvezza meritata» : FERRARA - Obiettivo salvezza raggiunto: la Spal imponendosi 4-0 in trasferta sul Chievo ha mandato in visibilio i propri tifosi. "I ragazzi hanno meritato la salvezza, abbiamo sconfitto squadre di ...

Chievo-Spal - Semplici : 'Questa salvezza vale uno scudetto. Futuro? Si può continuare' : Mattioli: "Semplici? Nessun problema a continuare" Anche il presidente della Spal è intervenuto su Sky Sport , dopo aver abbracciato il suo allenatore, reduce dalla seconda salvezza di fila: "Non ...

Spal - Semplici : “Salvezza è come scudetto. Il futuro? Vedremo - vorrei allenare squadre più ambiziose” : “L’obiettivo era salvarsi con qualche domenica d’anticipo e ci siamo riusciti andando oltre ogni aspettativa: per noi è come aver vinto uno scudetto“. Sono queste le parole di Leonardo Semplici dopo il 4-0 della Spal sul Chievo che ha consentito ai ferraresi di conquistare la certezza aritmetica alla quartultima giornata di campionato. Il tecnico biancazzurro però lascia qualche piccolo dubbio sul suo futuro in ...

Chievo-Spal 0-4 : missione compiuta - Semplici centra la salvezza! : VERONA - Possono gridare, cantare e gioire i 2500 tifosi della Spal giunti a Verona e tutto il popolo spallino: è salvezza ! Con la vittoria per 4-0 sul Chievo - già retrocesso - la squadra di ...

Semplici-Spal - Murgia preoccupa i tifosi - : Prima della gara contro il già retrocessio Chievo, Alessandro Murgia ha parlato con Sky Sport della stagione della Spal: 'E' stata una crescita graduale, abbiamo lavorato duramente facendo risultati importanti. Tutti quanti vogliamo raggiungere al più presto l'obiettivo'. Nelle ultime ...

Spal - Murgia : 'Addio di semplici? Noi giochiamo - spetta a società' : Il centrocampista della Spal Alessandro Murgia è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con il Chievo: 'E' stata una crescita graduale, abbiamo lavorato duramente facendo risultati importanti e tutti quanti vogliamo raggiungere al più presto l'obiettivo. Addio di ...