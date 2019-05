Spal-Napoli | come giocare una partita senza ‘ambizioni di classifica’ | gol e

Il Napoli vince all'ultimo a Ferrara : 2-1 contro la Spal - Meret super : E' un pomeriggio di festa quello di oggi al Paolo Mazza, dove si incontrano Spal e Napoli in un match valevole per la 36esima giornata. Grazie alla larga vittoria del Bentegodi sul Chievo gli...

Ancora un gol nel finale e il Napoli vince anche senza Insigne e Mertens (2-1 alla Spal ) : Che finale di Spal- Napoli . Ancora una volta una rete degli azzurri nel finale . Sempre alla faccia di quelli che il Napoli fisicamente non sta bene. Una delle innumerevoli leggende metropolitane gonfiate dall’incompetenza e che asfissiano l’ambiente. E come lo scorso anno è stato un gol del terzino sinistro a risolvere la partita nel finale . La scorsa stagione ci pensò Ghoulam, di destro, quest’anno Mario Rui con una staffilata ...

Posticipo serie A - Spal -Napoli 1-2 : 19.56 Il Napoli passa a Ferrara, sul campo della Spal già comunque salva. Partenopei brillanti.Al 5' Milik centra il palo (Viviano respinge la successiva conclusione). Ancora il polacco,in tuffo di testa, non trova il bersaglio. Ci prova pure Younes, senza fortuna.Il gol degli ospiti arriva a inizio ripresa (49') con Allan caparbio in percussione e bravo nella conclusione a giro.Viviano alza il colpo di testa di Ruiz. Pari Spal col rigore di ...

Live Spal -Napoli 1-2 Gol-lampo di Mario Rui : E' un pomeriggio di festa quello di oggi al Paolo Mazza, dove si incontrano SPAL e Napoli in un match valevole per la 36esima giornata. Grazie alla larga vittoria del Bentegodi sul Chievo gli...

Live Spal -Napoli 0-1 Allan porta gli azzurri avanti : E' un pomeriggio di festa quello di oggi al Paolo Mazza, dove si incontrano SPAL e Napoli in un match valevole per la 36esima giornata. Grazie alla larga vittoria del Bentegodi sul Chievo gli...

Live Spal -Napoli 0-0 Finisce uno scialbo primo tempo : E' un pomeriggio di festa quello di oggi al Paolo Mazza, dove si incontrano SPAL e Napoli in un match valevole per la 36esima giornata. Grazie alla larga vittoria del Bentegodi sul Chievo gli...

Live Spal -Napoli 0-0 Younes dribbla tutti e spreca : E' un pomeriggio di festa quello di oggi al Paolo Mazza, dove si incontrano SPAL e Napoli in un match valevole per la 36esima giornata. Grazie alla larga vittoria del Bentegodi sul Chievo gli...

Live Spal -Napoli 0-0 Palo di Milik unico sussulto : E' un pomeriggio di festa quello di oggi al Paolo Mazza, dove si incontrano SPAL e Napoli in un match valevole per la 36esima giornata. Grazie alla larga vittoria del Bentegodi sul Chievo gli...

Live Spal -Napoli 0-0 In attacco c'è Zielinski con Milik : E' un pomeriggio di festa quello di oggi al Paolo Mazza, dove si incontrano SPAL e Napoli in un match valevole per la 36esima giornata. Grazie alla larga vittoria del Bentegodi sul Chievo gli...

Spal-Napoli - le formazioni ufficiali : c’è Younes : Spal-Napoli, le formazioni ufficiali – Sono terminate da poco le partite delle 15 valide per la 36^ giornata del campionato di Serie A, in campo Spal e Napoli. Pochi obiettivi per le due squadre che hanno comunque l’intenzione di concludere al meglio la stagione. Pubblico delle grandi occasioni, omaggio per la squadra di Semplici che ha disputato una grande stagione. Spal-Napoli, le formazioni ufficiali Spal – Viviano; ...