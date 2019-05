Sons Of Denmark vince la terza edizione del Riviera International Film Festival | tutti i

spettacoloitaliano

(Di lunedì 13 maggio 2019) ILINCORONA “OF” DI ULAA SALIM È “of” del regista danese Ulaa Salim a trionfare nelladel, la rassegna cinematografica dedicata ai registi under 35 andata in scena dal 7 al 12 maggio a Sestri Levante.Nella sezione documentari“Chasing the Thunder” di Mark Benjamin e Marc Levin, premiato anche dalla Student Jury. Miglior attore a Noémie Merlant di “Paper Flags”, miglior attrice a Guillaume Gouix di Paper Flags, miglior regista a Tamas Yvan Topolanszky di “Curtiz, mentre il pubblico in sala ha deciso di incoronare “Hopelessly Devout” Marta Díaz De Lope Díaz. Il RIFF2019 Jury Award va a “Gwen” di William Mc Gregor, il RIFF2019 Sky ...