Sono pronto ad ogni conseguenza | sono consapevole di tutto | dice

agi

(Di domenica 12 maggio 2019) Articolo aggiornato alle ore 22,00 del 12 maggio 2019. L'elemosiniere del papa, il cardinale Konrad Krajewski, ha tolto i sigilli al contatore della luce di un palazzo occupato da 450 persone in Via Santa Croce in Gerusalemme a Roma. Il porporato si è calato nella centralina elettrica per ripristinare l'erogazione della corrente elettrica che era stata staccata per morosità. "addiconvinto. Ma intanto in 500 ora hanno luce e acqua calda".il cardinale all'Agi. Lo stabile, ormai da qualche anno noto come Spin Time Labs, è dal 6 maggio scorso privo di alimentazione elettrica e ieri il porporato - riferiscono diverse fonti - si è calato nel tombino dove arrivano i cavi Areti e, forte della sua esperienza in materia acquisita in gioventù, ha provveduto a ripristinare l'allaccio e quindi 'luce fu' nello ...

berlusconi : Sto bene, ho avuto una bella ripresa e sono in forma. Non vedo l'ora di dare il massimo per questa campagna elettor… - NaliOfficial : Vi ricordate che questa sera/notte dopo Le Iene c’è la seconda puntata di Tutta Colpa Di Leonardo vero? No perché i… - berninienrico11 : RT @FedeottFederico: Per ora è solo portato da me ma sono pronto a scommettere che questo splendido romanzo di Piero Vigutto @HROConsulting… -