Sicilia | seggi aperti in 5 comuni per i ballottaggi

Comunali - seggi aperti in Sicilia : 7.30 seggi aperti in Sicilia, dove dalle 7 e fino alle 23 si vota per il turno di ballottaggi per l'elezione dei sindaci in cinque comuni sopra i 15 mila abitanti: Caltanissetta, Gela (CL),Castelvetrano (TP), Mazara del Vallo (TP) e Monreale (PA). Subito dopo la chiusura dei seggi, comincerà lo spoglio delle schede.I primi risultati arriveranno in nottata.

Amministrative : Sicilia. aperti i seggi - si vota in 34 Comuni : aperti alle 7 i seggi nei 34 Comuni siciliani chiamati al voto per rinnovare le proprie amministrazioni locali: sindaci, assessori e consiglieri.

Comunali - si vota in 34 città Siciliane : seggi aperti fino alle 23 : seggi aperti dalle 7 in 34 comuni siciliani , dove si vota per il rinnovo di sindaci e consigli Comunali. Sono 469.474 gli elettori chiamati alle urne. Caltanissetta è l'unico capoluogo di provincia ...

Comunali Sicilia - aperti i seggi : 7.38 seggi aperti dalle 7 alle 23 nei 34 comuni Siciliani dove si vota per il rinnovo di sindaci e consigli Comunali. 469.474 gli elettori chiamati alle urne A Caltanissetta e in altri 6 comuni si vota con il maggioritario a doppio turno: l'eventuale ballottaggio,necessario se nessuno dei candidati ottiene almeno il 40% dei consensi, si svolgerà il 12 maggio. Negli altri centri con popolalazione inferiore a 15.000 abitanti viene invece eletto ...