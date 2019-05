Siamo tutti ‘genitori elicottero’ Ma così roviniamo i nostri figli

#SiamoTuttiNoemi - l'appello dei bambini di Napoli a Mattarella : 'Basta pistole' : 'Caro Presidente Mattarella, scusi il disturbo, ma in questi giorni penso sempre a Noemi'. Inizia così il video appello di giovani ragazzi e bambini napoletani che da Piazza Plebiscito si rivolgono al ...

Droghe - Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : “Siamo tutti contro - basta minacciare il governo” : Scontro tra i due alleati di governo anche sul tema delle Droghe, dopo le minacce di Matteo Salvini sulla tenuta dell'esecutivo sulla questione. Risponde Luigi Di Maio: "Ogni persona è contro la droga, lo sono anche le vittime stesse. Siamo tutti contro le Droghe. basta minacciare il governo. basta. Gli italiani non ne possono più".Continua a leggere

Manduria - in tremila alla Marcia per la Civiltà : 'Siamo tutti responsabili' : Un fiume di persone questa mattina ha invaso le strade di Manduria, la città tarantina travolta da un vero e proprio "tsunami mediatico" dopo la morte del pensionato 66enne Antonio Cosimo Stano, brutalmente picchiato e torturato nella sua abitazione in via San Gregorio Magno. Il paese è ancora fortemente provato da quanto avvenuto, anche perché gli stessi Manduriani sono finiti nell'occhio del ciclone, accusati di essere sempre stati a ...

Flash mob di Mengoni con banda. Lui : 'Siamo tutti Muhammad Ali' : Una "passeggiata" a sorpresa nel cuore di Roma sulle note del brano "Muhammad Ali" suonate dalla Banda D'Affori, la formazione che viene dalla sua Ronciglione, Viterbo,. Marco Mengoni in pieno ...

Manduria - 3mila in marcia per il pensionato vittima della baby gang : "Siamo tutti responsabili" : Mazzi di fiori davanti all'abitazione di Antonio Stano: il corteo è promosso da associazioni, scuole, comitati, partiti e movimenti. Previsto l'intervento degli studenti

Giovanni Ciacci si racconta - dal successo di Detto Fatto a quello del libro La Contessa : “Siamo tutti un po’ Pamela Prati : io - quasi raggirato da un carcerato in rete” : “Sono stato anche io Pamela”. Lo dice Giovanni Ciacci, volto di Detto Fatto e stylist di lungo corso. Pamela sta ovviamente per la Prati, la showgirl più chiacchierata del momento a causa del (a questo punto presunto) matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare l’8 maggio. “Qualche tempo fa, durante un trasloco, apro Facebook e trovo un messaggio di un ragazzo bellissimo. Una sorta di Fabrizio Corona: tatuato e affascinante. Questa persona ...

Siamo tutti stracci : E' in quel momento che nasce Cristo: viene rivelata al mondo la sua venuta. Un momento supremo, generativo, sacro, perfetto, che "un artista medievale sceglie per rappresentare il flusso della storia ...

Regeni - Fico : “Egitto ha depistato ma Siamo tutti uniti per cercare verità”. E su Libia : “Porto sicuro? Boutade enorme” : “Su Giulio Regeni l’Italia non abbandonerà la ricerca della verità. È per questo che abbiamo votato e approvato la commissione di inchiesta sulla morte di Giulio. Lo Stato italiano non si fermerà. E non si fermerà la Camera, il Senato, il governo, la procura. siamo tutti uniti per chiedere verità fino in fondo“. Lo ribadisce il presidente della Camera Roberto Fico, intervenuto a Dogliani, al Festival della Tv e dei nuovi ...

Pacetti : Siamo tutti con Coia - avanti con coraggio senza farci intimidire : Roma – “siamo tutti con Andrea. Il presidente della commissione Commercio di Roma Capitale, Andrea Coia, e’ stato aggredito verbalmente, insultato e minacciato da un ambulante nel corso di un sopralluogo. ‘Un sampietrino in faccia non te lo leva nessuno’, ‘Te potessero veni’ tutti i mali del Policlinico’, ‘Pezzo di m…’ questi sono solo alcuni degli epiteti rivolti al consigliere ...

Quali sono gli oggetti più sporchi? Li uSiamo tutti i giorni e sono insospettabili ricettacoli di dannosi microbi : Lavarsi le mani, per molti, è un gesto quasi automatico. Spesso lo facciamo senza nemmeno pensarci, oppure a volte lo trascuriamo. C’è chi è germofobico e chi invece da poca importanza alla pulizia delle mani. Quel che è certo è che lavarsi le mani non è solo un importante consiglio da dare ai bambini: dovremmo farlo tutti e spesso. Ci sono degli oggetti, in particolare, che sono un vero e proprio ‘regno dei germi‘, dopo aver ...

[Il caso] Allarme tumori da eternit : casi in aumento - processi ambigui e costi alti. Così Siamo tutti circondati : Se ti ammali hai una speranza di vita che non supera i cinque anni. E il mesotelioma continua ad essere un'emergenza nel nostro Paese. Non usiamo toni allarmistici, lo dicono i numeri: nella appena ...

Siamo tutti un po' più «social» : 55 milioni di italiani navigano nel web : Lo studio prende in esame l'utilizzo di social media , telefoni cellulari e l'attività di e " commerce di 230 Paesi del mondo. Pubblicità Pubblicità A livello mondiale si parla di 5,11 miliardi di ...

FOTO – Siamo tutti Callejon! : Siamo tutti Callejon! Lo Siamo sicuramente stati questa mattina, quando ci Siamo incontrati in piazza Quattro Giornate, per il nostro Flash Mob. Contemporaneamente, sui nostri canali social arrivavano testimonianze da lontano, anche dall’estero. Ringraziamo tutti. È stato bello sentirsi uniti, non contro qualcuno, ma per qualcuno, per Callejon, un giocatore che ha sempre sudato la maglia e si è sempre impegnato in campo, e per qualcosa, la ...

Siamo diventati tutti (anche gli ultras) Made in Sud e pizza gourmet : Tendo a prendere sul serio le critiche di cari amici all’imprenditore ADL. Uno, in particolare, non iscritto né al partito dei papponisti né a quello dei supporter del pappone (tra i quali immagino lui annoveri anche me), mi espone il suo ragionamento, che in buona sostanza è questo: il Napoli è la squadra della città e non potrà mai essere un’impresa come le altre, ADL prima lo capisce e meglio è, basta trattare i tifosi come dei ...