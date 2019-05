Segreti napoletani | piazza Mercato | la Madonna Bruna e le mura nascoste

ilmattino

(Di domenica 12 maggio 2019) Tra miracoli, rivoluzioni e antichemedievali,è davvero uno scrigno colmo di. Il nostro viaggio inizia nella chiesa del Carmine, dove è custodito il dipinto...

fraperillo : Segreti napoletani: piazza Mercato tra miracoli e antiche mura - AgnelliPom : Napoletani in ruoli chiave come nei servizi segreti, in banca d'Italia, il prefetto di Roma, alla vicepresidenza de… - Sbrisolone : RT @rosamariasmav: Segreti Napoletani : i vicoli di #pinodaniele e il vero volto di Terra Mia -