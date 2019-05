Se credete alla medicina alternativa | perché non seguite anche l’ingegneria alternativa?

vanityfair

(Di domenica 12 maggio 2019) «Se esiste lae qualcuno si fida di questa,non esistee nessuno la richiede?». La domanda di Pier Luigi Lopalco non è retorica, è scientifica. Professore di Igiene all’Università di Pisa ed esperto di sanità pubblica sta da anni conducendo una battaglia contro le fake news in campo medico. Al Festival della Scienza Medica di Bologna spiega come lacosiddettasia nata in un contesto non scientifico a fine Ottocento, ma come da sempre lasia stata considerata a metà fra scienza, arte e artigianato. Il punto è allora trovare la corretta informazionechi va su internet cerca conferme delle idee che ha già, ma non deve poter trovare solo questa, deve poter trovarela corretta informazione. Senza ricerca è impossibile scoprire che ogni anno in Italia ci sono zero morti per vaccino ogni anno ...

