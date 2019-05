Scoop a Domenica Live | Michael Terlizzi ci avrebbe provato con Gianmarco Onestini Il

Domenica In : Pamela Prati svela uno Scoop sulla sua vita privata : Pamela Prati a Domenica In svela la data del matrimonio con Marco Caltagirone Ospite a Domenica In Pamela Prati ha svelato la data delle nozze. Intervista da Mara Venier ha raccontato, come nelle ultime interviste rilasciate a Vieni da Me e a Domenica Live, di aver trovato finalmente quella serenità che non avrebbe mai pensato di ottenere. Oggi è felice e la cura a tutte le sue sofferenze è stato l’amore, l’incontro inaspettato con ...